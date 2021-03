In dem Rollenspiel Bravely Default II begleitet ihr die Helden des Lichts bei ihrem Versuch, das Gleichgewicht der Welt Excillant wieder herzustellen. Eine ungleiche Truppe, bestehend aus dem jungen Seemann Seth, Prinzessin Gloria, dem Gelehrten Elvis und der Söldnerin Adele kämpfen Seite an Seite für das Schicksal. Auf ihrem Abenteuer bereisen sie das Königreich Halcyonia an der Küste, das Wüstenkönigreich Savalon, den Wiswald und das gefrorene Königreich Rimedhal.

Euer Gespür für Taktik wird vom Brave-und-Default-Kampfsystem gefordert. In den rundenbasierten Kämpfen habt ihr die Wahl zwischen voller Offensive oder Verteidigung. Letztere ermöglicht es euch, Züge für später aufzuheben. Zudem nutzt ihr die Kraft der Asterisken, um verschiedene Jobs zu erlernen. So kann der Weissmagier etwa Heil- und Unterstützungsmagie einsetzen, der Bestienmeister Kreaturen zähmen und kämpfen lassen und der Vorkämpfer mit seiner Verteidigung die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich lenken, um die Verbündeten zu schützen.

Alle Helden brauchen irgendwann eine Pause, um sich von geschlagenen Schlachten zu erholen und um neue Kraft zu schöpfen. Spielt ihr Bravely Default II nicht aktiv, könnt ihr die Meere bereisen, indem ihr auf Expeditionen geht. Sobald ihr eure Nintendo Switch in den Standby-Modus schaltet, sammelt ihr TP, Erfahrungspunkte und Job-Punkte.

So nehmt ihr am Bravely Default II Gewinnspiel teil

In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich im Rahmen dieses Bravely Default II Gewinnspiels zwei Mal je ein Exemplar des Rollenspiels. Für die Teilnahme müsst ihr nur ein bisschen kreativ werden und die folgende Frage beantworten. Stellt euch vor, ihr könntet selbst einen Expeditionsmodus wie im Spiel nutzen und im Schlaf ferne Länder besuchen und Dinge lernen. Wohin würdet ihr gern reisen und was würdet ihr gern im Schlaf lernen?

Eure Antwort könnt ihr direkt als Kommentar unter dieser Meldung hinterlassen oder per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com senden. Verwendet dabei den Betreff „ Bravely Default II“.

Teilnahmeschluss: 20. März 2021, 23:59 Uhr

Unter allen Teilnehmern verlose ich nach Ende der Aktion zwei Exemplare des Spiels für die Nintendo Switch. Den Versand übernimmt Nintendo. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle.

Bildquelle: Nintendo, Square Enix