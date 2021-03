Forza Horizon 4 Porsche 911 zum Steam Release

Das Rennspiel Forza Horizon 4 ist nun auch bei Steam erhältlich. Die Entwickler feiern diesen besonderen Meilenstein mit einem Geschenk an die Spieler. Startet ihr euer Spiel vor dem 14. März 2021 erhaltet ihr via Post einen 2019 Porsche 911. Ihr könnt euch den Wagen abholen, indem ihr das Hauptmenü im Spiel öffnet und dort in den Bereich Horizon Life switcht. Dort findet ihr eine Kachel, die Nachrichten heißt. Öffnet ihr diese, findet ihr unter Geschenke eine Nachricht von den Entwicklern. Über die könnt ihr den 2019 Porsche 911 herunterladen.

Seit dem 09. März 2021 ist Forza Horizon 4 bei Steam verfügbar. Käufer haben dort die Wahl zwischen Standard, Deluxe oder Ultimate Edition. Die Standard Edition ist mit einem Preis von 69,99 Euro die günstigste Option. Erweiterungen können separat erworben werden.

In dieser Woche Donnerstag startet Forza Horizon 4 in Serie 33. Mit der finden zwei neue Fahrzeuge den Weg ins Spiel. Der 2007 Peugeot 207 Super 2000 und der RAESR Taychon Speed.

Quelle: offizieller Forza Horizon 4 Twitter-Account

Bildquelle: Playground Games

Vielen Dank an kuroyi, für den Hinweis zu dieser News.