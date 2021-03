Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 10 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Wir starten mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 10 2021 in Serie 33 und damit auch in den Sommer. In dieser Serie erwarten euch zwei neue Fahrzeuge. Den ersten Neuzugang könnt ihr direkt in dieser Liste erspielen. Für den Abschluss der saisonalen Meisterschaft Waldmonster erhaltet ihr als Belohnung den Peugeot 207 S.

Auch daneben hat die Liste ein paar Sachen zu bieten. Ganz vorn der Formula Drift #117 699 GTB Fiorano. Er ist seit Serie 21 im Spiel, war seitdem aber nur wenige Male erspielbar. Der Auktionshauspreis ist daher relativ hoch. Lohnenswert können auch der Aston Martin One-77 und der Koenigsegg Regera sein. Beide gibt es bei der Automesse jederzeit. Der Aston kostet 1.400.000 Credits, der Koenigsegg 1.900.000. Ihr spart also viel Geld. Allerdings sind beide im Auktionshaus auch eine ganze Ecke günstiger zu bekommen.

Für 50 % bei der Festival-Spielliste gibt es den 1985 Mazda RX-7 GSL-SE. Auch der lohnt sich, da relativ selten und für mehrere Millionen im Auktionshaus. Für 80 % gibt es einen McLaren 720S Spider. Ebenfalls selten, ebenfalls für mehrere Millionen preisstabil im Auktionshaus.

Für 50 % Abschluss bei der Serie winkt ein Horizon-Backstage-Pass. Für 80 % erhaltet ihr einen 2017 Alpine A110.

Fotoherausforderung #lightupmylambo

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Marke Lamborghini anfertigen und dabei den Leuchtturm mit ablichten

Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Der Leuchtturm ist im Osten zu finden. Da die Region dort sehr flach ist, seht ihr ihn schon aus weiter Entfernung. Für die Challenge müsst ihr eventuell etwas näher ran, sonst zählt es ggf. nicht.

Die Prüfung – Team Lotus

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 54,5 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Marke Lotus

zu fahrende Strecken: „Derwent, Staubecken-Sprint", Etappenrennen; „Cotswolds, Super-Sprint", Etappenrennen; „Der Goliath", Rundstrecke, 1 Runde

Belohnungen: Lotus Eleven

Lotus Eleven Anmerkungen: Bei dieser Prüfung wird eine Runde Goliath gefahren. Das längste Rennen im Spiel, welches euch einmal um die Karte führt. Umso mehr lohnt es hier, vorher Auto und evtl. vorhandenes Tuning zu testen. Sonst nehmt ihr in Kauf, euch knappe 55 Kilometer über eine Fehlentscheidung zu ärgern.

Sommerspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen; Teilnahme genügt Belohnungen: Aston Martin One-77

Bamburgh Castle

Veranstaltung: Gefahrenschild Bamburgh Castle

Vorgaben: 215 Meter

Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Moorhead-Windfarm

Veranstaltung: Moorhead-Windfarm

Vorgaben: 392,7 km/h

Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Derwent Water

Veranstaltung: Blitzerzone Derwent Water

Vorgaben: 154,5 km/h

Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Waldmonster

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 17,1 Kilometer

Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Rallye-Monster

zu fahrende Strecken: „Außenbezirk, Querfeldein", Etappenrennen; „Glen Rannoch, Querfeldein", Etappenrennen; „Schieferbruch, Querfeldeinrundstrecke", Rundstrecke, 3 Runden

Belohnungen: Peugeot 207 S (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Volle Drehzahl

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 20,5 Kilometer

Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Supersportwagen; Hersteller aus Italien

zu fahrende Strecken: „Mortimer's Pass", Etappenrennen; „Glenfinnan-Jagd", Etappenrennen; „Edinburgh, West End", Etappenrennen

Belohnungen: Formula D 599 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Alte Laster wird man nur schwer wieder los

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 20,7 Kilometer

Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Rennwagen-Oldtimer

zu fahrende Strecken: „Astmoor, klassische Rundstrecke", Rundstrecke, 3 Runden; „Broadway, Dorf – Rundstrecke", Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Dorf-Rundstrecke", Rundstrecke, 3 Runden

Belohnungen: Koenigsegg Regera (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Koenigsegg Regera (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Anmerkung: Lässt sich mit dem Weekly #Forzathon kombinieren

Monatsrivalen – Moorhead-Windfarm, Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,2 Kilometer

Vorgaben: RAESR Taychon Speed (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

RAESR Taychon Speed (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 33

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 33 (gewertetes Abenteuer)

Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

