Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 10 – Rennkunst und Krempel

Kapitel 1 – Ganz famos

Ihr benötigt für den Weekly #Forzathon ein Auto aus der Wagengruppe Rennwagen-Oldtimer. Bei der Automesse werden vier passende Fahrzeuge angeboten, die jeweils 10.000.000 Millionen Credits kosten und damit kein Schnäppchen sind. Aus einer älteren Festival-Spielliste besitzt ihr vielleicht den 1933 Napier Napier-Railton. Ansonsten könnt ihr den Wagen relativ günstig im Auktionshaus erwerben.

Eine Alternative ist der 1931 Bentley 4-1/2 Liter Supercharged. Der Bentley ist einer der Scheunenfunde im Spiel. Er ist allerdings an den Kauf von Bamburgh Castle gebunden und daher ebenfalls mit Kosten von 10.000.000 Credits verbunden. Habt ihr mit der frisch veröffentlichten Steam-Version angefangen und schon so viele Credits übrig, ist der Bentley eventuell trotzdem interessanter für euch als eines der Messe-Fahrzeuge, da mit dem Kauf Achievements verbunden sind.

Kapitel 2 – Prima Show

Habt ihr einen Rennwagen-Oldtimer ausgesucht, sind zunächst 2 Angeber-Fähigkeiten gefragt. Die gibt es nur in Rennen, da Angeber eine Kombination der Fähigkeiten Drift und Überholen ist. Fahrt ihr in der offenen Welt an einem Auto vorbei, ist dies kein Überholen per Definition für die Fähigkeit. Ihr könnt entweder eine beliebige Rennveranstaltung beginnen oder einen Drivatar (wahlweise auch einen Spieler, der dies zulässt) zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen herausfordern.

Da euch ein Drift potenziell etwas Tempo kostet, solltet ihr so spät wie möglich zum Drift ansetzen. Nämlich dann, wenn sich eine Gelegenheit für ein Überholmanöver ergibt. Entsprechende Situationen sollten sich vor allem in Kurven ergeben. Meist ist es leichter, innen an einem Gegner vorbei zu driften, bisweilen ergeben sich aber durchaus andere Situtionen. Forciert ihr es, solltet ihr versuchen, innen zu Überholen, da ihr so leichteres Spiel habt.

Ein banaler, simpler Drift genügt. Setzt die (Hand)bremse ein und sorgt für gerade so viel Querlage, dass das Spiel einen Drift zählt. Außerdem wichtig: Ihr dürft nicht zu weit vom Gegner entfernt sein. Sonst zählt das Spiel das Überholen nicht als Fähigkeit, obwohl ihr eine Platzierung gutgemacht habt. Gleichzeitig dürft ihr aber auch nur so nah ran, dass das andere Auto nicht berührt wird. Berührungen verhindern Überholen ebenfalls. Macht ihr alles richtig, kommt aber einfach nicht an euren Gegnern vorbei, solltet ihr ein Tuning in Betracht ziehen und / oder den Schwierigkeitsgrad reduzieren.

Fällt es euch schwer passende Gelegenheiten zu finden, könnt ihr die Kurzstrecke „585 436 887“ verwenden, die ich für Dreifach-Überholen erstellt habe. Haltet euch auf der Straße und fahrt nah neben den Gegnern. In der langgezogenen Kurve driftet ihr an denen vorbei, die durch den Sand etwas gebremst werden. Kurzstrecken startet ihr, indem ihr zu einem Rennen geht, Solo wählt, auf Eigene Veranstaltungen geht und unten die Suche öffnet. Im unteresten Feld könnt ihr den Code (ohne Leerzeichen) eingeben.