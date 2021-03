Monster Truck Championship ab heute für NextGen-Konsolen verfügbar

Das Spiel Monster Truck Championship ist ab heute auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Auf den Next-Gen-Konsolen läuft das Spiel mit 4K und 60 FPS.

In der Monster Truck Simulation erwarten euch 16 Trucks, mehr als 50 anpassbare Elemente, 25 Arenen und 3 Ligen. In denen kämpft ihr um den Titel des Champions. Eure Fähigkeiten dürft ihr in Drag Rennen und Freestyle-Wettbewerben auf die Probe stellen. Spielen könnt ihr sowohl lokal als auch online. Im Online-Modus tretet ihr gegen sieben Gegner an.

Quelle: NACON Pressemitteilung

Bidlquelle: NACON