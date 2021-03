Rust: Gameplay aus der Konsolenversion

Double Eleven bringt das Multiplayer-Survival-Spiel Rust im Frühjahr auf Konsolen. In zwei frisch veröffentlichten Videos zeigen euch die Entwickler Gameplay aus der PlayStation 4 Pro-Version und aus der Xbox One-Fassung des Spiels.

In dem Spiel Rust ist euer Ziel das Überleben. Ihr kämpft dabei gegen Durst und Hunger, versorgt euren Charakter mit Kleidung und nehmt es mit feindlichen Bedrohungen auf. Letztere sind vielfältig. Dazu gehören Elemente wie Feuer und Wasser, in dem ihr ertrinken könnt, aber auch die drohende Gefahr einer Strahlenvergiftung und wilde Tiere. Zur Gefahr können auch andere SpielerInnen werden. Ihr habt die Möglichkeit euch mit anderen Überlebenden zusammenschließen, Festungen errichten und zu Raubzügen und Plünderungen in feindliche Festungen vorrücken. In den neuen Gameplay-Videos bekommt ihr einen Eindruck davon, welche Möglichkeiten ihr im Spiel haben werdet.

PlayStation 4 Pro Gameplay

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Xbox One Gameplay

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Double Eleven Pressemitteilung

Bildquelle: Double Eleven