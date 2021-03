Das Spiel Outriders kommt in den Xbox Game Pass und das ab Launch. Via Pass wird das Spiel für Konsole und Android verfügbar sein. Das heißt, ihr könnt das Spiel dank Xbox Cloud Gaming auf eure Android Mobilegeräte streamen.

Outriders erscheint am 01. April 2021 – kein Scherz. Das Spiel kombiniert Shooter- und Rollenspiel-Elemente. Die Handlung spielt in einer entfernten Zukunft, in der der Planet Enoch kolonisiert werden soll. Dieser ist als das neue Zuhause für die Menschheit vorgesehen. Der Planet entpuppt sich jedoch rausch als lebensfeindlich und konfrontiert euch mit einem mysteriösen Sturm, der die Anomalie genannt wird. Ihr stellt euch der Gefahr als Outrider, der nach 30 Jahren aus der Kryostase erweckt wird. Dabei schlüpft ihr in eine der vier Klassen des Spiels: Trickster, Pyromancer, Devastator oder Technomancer.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Square Enix