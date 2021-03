Surviving Mars: Kostenloses Tourismus-Update und Content Creator Pack

Paradox Interactive hat angekündigt, dass das Studio Abstraction die Entwicklung des Survival-Colony-Buildes Surviving Mars aufgenommen hat. Mit dieser Ankündigung steht auch das kostenlose Tourismus-Update zur Verfügung. Es bietet unter anderem folgende Inhalte:

Touristen werden nun zu jedem Aufenthalt in einer Kolonie eine Bewertung abgeben. Diese Bewertung bestimmt, welche Belohnungen, Gelder und wieviel interessierte Besucher Spieler zukünftig erhalten werden. Hoch hinaus: Hotels können nach Abschluss der Smart Homes-Forschung gebaut werden, um den Komfort der Touristen zu erhöhen und die Zufriedenheit zu steigern. Spieler können auch einen Low-G-Vergnügungspark bauen, der den Zufriedenheitswert jedes Touristen erhöht.

Daneben wurde das In-Dome Buildung Pack für Surviving Mars veröffentlicht. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit dem Community-Modder Silva. In dem Content Creator-Pack erwarten euch acht neue Gebäude und technische Ergänzungen. Das Pack ist für 4,99 Euro für PlayStation 4, Steam oder Xbox One verfügbar. Folgende Inhalte bietet das Pack:

Lebens(t)räume für die Menschheit

o Smart Apartments (Lebensräume, groß)

o Seniorenresidenz (Lebensräume, mittel)

o Großes Kinderzimmer (Lebensräume, groß)

Dome Sweet Dome

o Medizinischer Pfosten (Domservices, klein)

o Sicherheitsposten (Domservices, klein)

o Krankenhaus (Domservices, groß)

o TV-Studio-Workshop (Domservices, groß)

o Schulspitz (Domspitzen, Spire)

Damit nicht genug. Entwickler Abstraction werkelt derzeit an einer vollwertigen Erweiterung für Surviving Mars, die noch 2021 erscheinen soll.

Quelle: Paradox Interactive Pressemitteilung

Bildquelle: Paradox Interactive