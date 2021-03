World of Tanks: Start der vierten Battle-Pass-Saison und G.I. Joe Collaboration

Wargaming hat den Start der vierten Battle-Pass-Saison für das kostenlose Action-MMO World of Tanks angekündigt. Die Saison läuft bis zum 15. Juni 2021. In drei Kapiteln mit je 50 Stufen könnt ihr 3D-Stile für Objekt 705A, den T110E3 und den 121 Medium Tank freischalten. Battle-Pass-Punkte könnt ihr in der aktuellen Saison in allen Spielmodi erhalten. Dies gilt auch für den Battle-Royale-Modus Stählerner Jäger, der ab sofort wieder verfügbar ist.

Neu in World of Tanks ist auch eine Collaboration mit Hasbro. Bis zum 26. März könnt ihr euch im Kampf auf die Seite von G.I. Joe oder Cobra schlagen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, passende Verzierungen für eure Kampffahrzeuge zu verdienen. Zusätzlich dazu hat Wargaming zwei 3D-Styles angekündigt. Dem TS-5 könnt ihr ein G.I. Joe-Design verpassen, während ihr den T-54 mit einem Cobra-Design verzieren könnt.

G.I. Joe Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Stählerner Jäger Trailer

Video zum Battle-Pass-Saison 4

Quelle: Wargaming Pressemitteilung

Bildquelle: Wargaming