Age of Empires Fan Preview-Livestream für den 10. April angekündigt

Microsoft hat einen Age of Empires Fan Preview-Livestream angekündigt. Das Event ist für den 10. April 2021 geplant. Los geht es um 18:00 Uhr. Was erwartet euch? Die neuesten Informationen rund um das kommende Age of Empires IV und zu den Definitive Editions von Age of Empires. Versprochen werden Einblicke in das Gameplay, Zivilisationen, die Kampagne und mehr. Einige Überraschungen wurden ebenfalls in Aussicht gestellt.

Ihr möchtet live dabei sein? Möglich ist dies via Twitch, Facebook Live, den Xbox YouTube Kanal oder die Website AgeofEmpires.com. Auf dieser sollen eine Woche nach dem Event auch weitere Feierlichkeiten stattfinden. Details hierzu sind derzeit nicht bekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft