Genshin Impact 1.4 Update verfügbar

Das Genshin Impact 1.4 Update steht zur Verfügung. Als Entschädigung für die damit einhergegangene Downzeit könnt ihr euch im Spiel 600 Urgestein über das Nachrichtensystem abholen. Damit sind drei Gebete möglich.

Mit dem Genshin Impact 1.4 Update kommen auch einige neue Inhalte ins Spiel. So zum Beispiel die Figur Rosaria. Derzeit müsst ihr auf die allerdings noch warten. Im aktuellen Figurenaktionsbanner habt ihr die Möglichkeit, Venti zu bekommen. Dieser war nun einige Monate nicht mehr verfügbar.

Neue Waffen erwarten euch ebenfalls. Über die in Kürze startende Aktion „Windblumeneinladung“ könnt ihr euch den Bogen „Windblumenode“ erspielen. Am 19. März starten die Festanekdoten. Insgesamt bieten diese 4 Akte. Als Belohnung winkt unter anderem Urgestein. Neu im Spiel sind auch einige Aufträge und das System für „Einladungsereignisse“. Details zum Update findet ihr in den Updatenotes, die ihr unten einsehen könnt.

Genshin Impact 1.4 Updatenotes

– Entschädigung –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Urgestein ×300 (Für jede Stunde, die die Server zur Wartung angehalten werden, gibt es Urgestein ×60.)

Entschädigung zur Problembehebung: Urgestein ×300 (Details zur Entschädigung findest du in der entsprechenden Nachricht.)

– Empfänger –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Alle Reisenden, die vor 2021/03/17 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben

Die Entschädigung muss vor dem Ende von Version 1.4 eingesammelt werden.

Entschädigung zur Problembehebung: Alle Reisenden, die vor 2021/03/17 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben

Diese Nachricht musst du bis 2021/03/20 06:00 (UTC+8) Uhr online im Spiel entgegennehmen.

Innerhalb von 5 Stunden nach Wartungsende erhalten alle Reisenden die Entschädigung per Nachricht im Spiel. Diese Nachricht ist 30 Tage lang gültig und verfällt danach mitsamt Anhang.

– Aktualisierungszeit –

Ab 2021/03/17 06:00 (UTC+8) Uhr ungefähr 5 Stunden

– Aktualisierung des Clients –

PC: Schließe das laufende Spiel und öffne den Launcher erneut. Klicke nun auf Aktualisieren.

iOS: Öffne den App Store und tippe auf Aktualisieren.

Android: Öffne das Spiel und folge den Anweisungen des Pop-ups zur Aktualisierung.

PlayStation®4: Öffne die Systemeinstellungen der PlayStation®4 und wähle Genshin Impact aus. Drücke die OPTIONS-Taste auf dem Gamepad und wähle Auf Update überprüfen.

Wenn du bei der Installation auf Probleme stößt, kannst du unseren Kundendienst kontaktieren. Wir werden uns um dein Problem kümmern.

– Aktualisierte Inhalte –

I. Neue Figuren

„Dornige Gnade – Rosaria (Kryo)“ (4 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Kryo

◇ Waffe: Stangenwaffe

◇ Eine Ordensschwester, die vielleicht so aussieht, sich aber überhaupt nicht so verhält wie eine. Sie ist bekannt für ihre kalten Worte und ihre abweisende Art. Außerdem arbeitet sie ausschließlich allein.

◆ Mit ihrer Elementarfähigkeit „Erschütterndes Geständnis“ kann sie sich schnell hinter ihre Gegner befördern und Kryo-Schaden verursachen. Mithilfe ihrer Spezialfähigkeit „Letzte Salbung“ lässt sie Eislanzen fallen, die in gewissen Abständen in der Umgebung Kryo-Schaden verursachen.

II. Neue Ausrüstung

◇ Neue Waffen „Bogen – Letzter Seufzer“ (5 Sterne), „Einhänder – Gassenleuchte“ (4 Sterne), „Katalysator – Wein und Gesang in den Gassen“ (4 Sterne), „Bogen – Gassenjäger“ (4 Sterne) und „Bogen – Windblumenode“ (4 Sterne)

◆ Nimm an der Aktion „Windblumeneinladung“ teil, um die exklusive Aktionswaffe „Bogen – Windblumenode“ zu erhalten.

◆ Das Aktionsgebet „Göttliches Werk“ ist ab der Aktualisierung auf Version 1.4 bis 2021/04/06 15:59 Uhr verfügbar. Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten der limitierten 5-Sterne-Waffe „Bogen – Letzter Seufzer“, der 5-Sterne-Waffe „Einhänder – Himmelsklinge“, der limitierten 4-Sterne-Waffe „Einhänder – Gassenleuchte“, der limitierten 4-Sterne-Waffe „Katalysator – Wein und Gesang in den Gassen“ steigt beim Gebet stark an!

*Die Waffe „Einhänder – Gassenleuchte“ wird in späteren Aktionsgebeten erscheinen.

III. Neue Aktionen

Hauptaktion der Version „Windblumeneinladung“: Nimm teil und erhalte die exklusive Aktionswaffe „Bogen – Windblumenode“.

◆ Verfügbarkeit der Aktionsspiele: 2021/03/19 10:00 Uhr bis 2021/04/05 03:59 Uhr

◆ Verfügbarkeit des Aktionshändlers: 2021/03/19 10:00 Uhr bis 2021/04/12 03:59 Uhr

◆ Aktionsregeln: Du kannst während des Aktionszeitraums die verschiedenen Herausforderungen des „Windblumenfests“ abschließen, um „Festrundgangstickets“ und „Scheine der wundersamen Bande“ zu erhalten. Diese beiden Arten von Scheinen kannst du beim Aktionshändler gegen die exklusive Aktionswaffe „Bogen – Windblumenode“ und das Verfeinerungsmaterial für Windblumenode „Sichtbare Winde“, die Krone der Weisheit und andere Belohnungen eintauschen.

– Festanekdoten –

Verfügbarkeit des 1. Akts: 2021/03/19 10:00 Uhr bis 2021/04/05 03:59 Uhr

Verfügbarkeit des 2. Akts: 2021/03/22 04:00 Uhr bis 2021/04/05 03:59 Uhr

Verfügbarkeit des 3. Akts: 2021/03/25 04:00 Uhr bis 2021/04/05 03:59 Uhr

Verfügbarkeit des 4. Akts: 2021/03/28 04:00 Uhr bis 2021/04/05 03:59 Uhr

◆ Während des Aktionszeitraums ist eine Reihe an Aufträgen zum Windblumenfest verfügbar. Die Festanekdoten sind in vier Akte unterteilt, wobei neue Aufträge mit der Zeit freigeschaltet werden. Schließ diese Aufträge ab, um Urgestein, Material für Figuren-EP, Mora und andere Belohnungen zu erhalten.

Während der Version 1.4 wird es noch andere tolle Aktionen geben, auf die du dich freuen kannst.

IV. Neues System

Neues System „Einladungsereignis“

◆ Nach der Aktualisierung auf Version 1.4 wird das System für „Einladungsereignisse“ verfügbar sein. Sobald du die entsprechende Abenteuerstufe erreicht und die erforderlichen Aufträge ausgeführt hast, kannst du mithilfe von „Legendenschlüsseln“ jeweils die Einladungsereignisse von Barbara, Noelle, Chongyun und Bennett freischalten. (Für jedes Einladungsereignis musst du zwei Legendenschlüssel verbrauchen.)

Sobald du Abenteuerstufe 26 erreicht hast, kannst du Einladungsereignisse freischalten und „Legendenschlüssel“ durch das Abschließen täglicher Missionen erhalten. Sobald du je acht Missionen abgeschlossen hast, erhältst du einen Schlüssel.

V. Neue Handlung

Neuer Archontenauftrag

◇ Ganyu und Lan berichten, dass die Schatzräuber von Mondstadt und Liyue sich verbündet haben, um einige Ruinen im Zusammenhang mit dem Orden des Abgrunds zu plündern. Du nimmst den Auftrag an und untersuchst die Angelegenheit, um drohendes Chaos abzuwenden …

◆ Später wird der Archontenauftrag Kapitel 1 – 4. Akt „Wir werden uns wiedersehen“ freigeschaltet. Sei gespannt!

Neue Weltaufträge

◆ Gemäß den Phasen der Aktion Windblumenfest werden die mit dem Windblumenfest in Verbindung stehenden zeitlich begrenzten Weltaufträge freigeschaltet.

◆ Schließ die Aufträge ab, um Mora, Material für Figuren-EP und andere Belohnungen zu erhalten!

Hinweis: Nach dem Ende der Aktion Windblumenfest am 2021/04/05 03:59 Uhr kannst du keine damit in Verbindung stehenden Weltaufträge mehr ausführen.

VI. Weitere neue Inhalte

● Gameplay

Neuer Elitegegner: „Abgrundbote – Reißender Strom“ (taucht nur im Archontenauftrag in Version 1.4 auf)

Ein Monster des Orden des Abgrunds, das eine dunkle Macht benutzt, um im Kampf gewundene Ströme zu befehlen.

Einige seiner Angriffe verlängern die Abklingzeit von Fähigkeiten, die sich gerade in der Abklingphase befinden, sobald er Figuren mit einigen seiner Angriffe Schaden zufügt.

Neue limitierte Objekte für die Aktion „Windblumeneinladung“: „Ballon zum Gedenken des Windblumenfests“, „Landschaftliche Leier“ und das limitierte Hilfsobjekt der Aktion „Endora“, verfügbar in nachfolgenden Aktionen

Neue Rezepte:

○ Hirschjäger in Mondstadt: „Garnelen auf krossem Kartoffelbett“ und „Minzgötterspeise“

○ Restaurant Wanmin in Liyue: „Minzsalat“ und „Minzröllchen“

○ Belohnung der Anmeldeaktion „Fremde Geschmäcke“: „knuspriges Hühnerfilet auf Brot“, „golden frittierte Hühnerhappen“ und „deftiger Kartoffelbrei“

Neue Namenskärtchen:

○ „Erlebnispass – Windblumen“: Als Belohnung im Erlebnispasssystem zu erhalten

○ „Rosaria – Knechtschaft“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Rosaria zu erhalten

Einige neue Errungenschaften unter Wunder der Welt

Neue Möglichkeit zum Einfügen von Erzen im Parameterwandler

Verkauf von Kartoffeln, Zucker, Käse, Cor Lapis und elektrisierter Kristalle bei NPC Changshun in Liyue

Verkauf von Äpfeln, Dämmerfrüchten, Fisch und Sternmuscheln bei NPC Bolai in Liyue

● System

Neue Funktion zur Anpassung der Weltstufe: Ab Weltstufe 5 kannst du die Funktion zum Herabsetzen der Weltstufe nutzen, wordurch deine Weltstufe um eine Stufe herabgesetzt wird. Du kannst die Weltstufe auch auf den Standard zurücksetzen. Egal ob du die Weltstufe nun verringerst oder wieder erhöhst, musst du jeweils 24 Stunden warten, bevor du eine weitere dieser Handlungen durchführen kannst.

Ab Abenteuerstufe 60 werden die danach erhaltenen Abenteuer-EP mit einer vorgegebenen Rate zu Mora umgewandelt (Rate: 1 Abenteuer-EP = 10 Mora).

Neue angepasste Vorstellungsseiten zu neuen Aktionen und Inhalten für mobile Geräte

● Mehrspielermodus

Im Mehrspielermodus kann man die Warteanimationen der Figuren von Freunden sehen.

VII. Anpassungen und Optimierungen

● System

Gewundener Abgrund

Ab dem ersten Wechsel des Monatssegens im Gewundenen Abgrund nach der Aktualisierung auf Version 1.4 läuft der Wechsel der zwei Monatssegen wie folgt ab:

○ Phase 1: Windender Mond

Figuren besitzen eine den ANG erhöhende Windläuferaura, die ihren Angriff um bis zu 60 % erhöhen kann. Für jeden Gegner, der in die Aura tritt, wird der Effekt der Aura um 25 % verringert. Wenn sich 4 oder mehr Gegner innerhalb der Aura befinden, hat dieser Effekt keine den ANG erhöhende Wirkung mehr.

○ Phase 2: Himmlischer Mond

Die VTD mit Angriffen aus dem Fall getroffener Gegner wird nach dem Treffen 10 s lang um 40 % verringert.

Hinweis: Gewundener Abgrund und Monatssegen setzen sich unverändert jeweils am 1. und 16. eines Monats zurück.

Erhöhung der maximal zu einem Zeitpunkt zu besitzenden Menge an angereichertem Harz auf 5

Optimierung der Reihenfolge der Anzeige von Beute von hochwertig nach minderwertig

Optimierung der Zubereitung von Gerichten: Möglichkeit zur manuellen Zubereitung auch nach Freischalten der automatischen Zubereitung

Optimierung der Herausforderungen im Gewundenen Abgrund: Neue Möglichkeit zum Neustart eines Levels, Einsehen des elementaren Einklangs in den Truppeneinstellungen, Abbrechen der Herausforderung auch beim Betreten einer neuen Ebene

Speicherung der zuletzt beim Zubereiten, Herstellen und Schmieden verwendeten Figur

Optimierung des Ausdrucks, den Xiao beim Auslösen seiner Elementarfähigkeit hat

Optimierung des Kamerawinkels im Mehrspielermodus bei Nähe zu Truppenmitgliedern oder NPCs

Optimierung des Kamerawechsels bei einigen Sphären und Aufträgen

Optimierung des Menüs zum Auffüllen von ursprünglichem Harz, mögliche Einsicht in die aktuell vorhandene Menge an zerbrechlichem Harz, um das Auffüllen zu erleichtern

Beim ersten Herunterladen des Clients auf mobilen Geräten wird standardmäßig nur das Audiosprachpaket für die jeweilige Systemsprache heruntergeladen (beispielsweise Chinesisch bei einem System mit vereinfachtem Chinesisch). Bei der Aktualisierung des Clients auf diesen mobilen Geräten werden das Audiosprachpaket der Systemsprache sowie das aktuelle Audiosprachpaket aktualisiert (beispielsweise Chinesisch und Englisch bei einem System mit vereinfachtem Chinesisch und einem englischen Audiosprachpaket).

Du kannst jederzeit ein anderes Sprachpaket im Spiel auswählen und es herunterladen.

● Audio

Wechseln der chinesischen Synchronsprecherin der Figur Amber

Anpassung der chinesischen und japanischen Audioinhalte für einige Figuren

Anpassung der Audioinhalte für einige NPCs

Zusätzliche chinesische Audioinhalte für einige Figuren

Zusätzliche Audioinhalte im Dialog beim Kampf mit Okeaniden als Bosse und Soundeffekte für einiges Hydro-Wesen

Optimierungen der Soundeffekte einiger Fähigkeiten der Figuren und der Umgebung

Optimierungen der Einstellungen der Soundeffekte von Figuren bei erlittenem Angriff

● Anderes

Anpassung des Aussehens der Figur Rosaria.

Behebung des Problems, bei dem einige Figuren beim Springen zum Start der Warteanimation den Angriff aus dem Fall ausführen konnten, nachdem ihre Angriffe die Gegner verfehlt hatten

*Anmerkung: Was Handlungen angeht, die eng damit in Verbindung stehen, achten wir gerade besonders auf ihr Verhalten. Sollte es noch zu Änderungen kommen, werden wir dies in einer offiziellen Ankündigung bekannt geben.

VIII. Problembehebung

● Sphären

Behebung des Problems, dass mit gewisser Wahrscheinlichkeit nach Neuverbindung mit dem Server im Gewundenen Abgrund die Stapelungen des Raumsegens nicht korrekt sind

Behebung des Problems, dass in der Sphären-Herausforderung „Überschreite die ‚Grenze‘.“ Figuren unter bestimmten Bedingungen einige Stellen überspringen

● Monster

Behebung des Problems, aufgrund dessen der Gegner Sturmschrecken Schaden bestimmter Kategorien nicht erleiden konnte

Behebung des Problems, dass der Graf als Boss bei der dritten Phase mit gewisser Wahrscheinlichkeit stillstand

Behebung des Problems, dass die Bewegungen des Herrn von Wolfenlauf Andrius als Boss bei Erleiden von Schaden unterbrochen wurden, wenn er im äußeren Kreis der Herausforderung lief oder nach innen rannte

Behebung des Problems, dass manche Effekte nicht korrekt auf große Monster angepasst waren

Behebung des Problems, dass die Effekte von Eisgefängnis, Vakuumstrudel, stürmische Steinwogen, Matrix der Blitzschläge, zielsuchende Feuerbällen, Wasserblasen und anderen Fähigkeiten von Gegnern noch eine Weile anhielten, nachdem die Gegner schon besiegt waren

Behebung des mit geringer Wahrscheinlichkeit auftretenden Problems, dass Gegner aktiv angriffen (z. B., der von der Elementarfähigkeit von „Verdeckter Mond – Ningguang (Geo)“ gebildete Jadeschirm wurde mit geringer Wahrscheinlichkeit von Monstern aktiv angegriffen)

Behebung des Problems, aufgrund dessen der Schild von Figuren innerhalb der Reichweite des von dem Energiewürfel der Geo-Hypostase erzeugten Schilds mit gewisser Wahrscheinlichkeit verschwand

Behebung des Problems, dass Abgrundmagier und Cicin-Zauberinnen der Fatui mit aktiviertem Schild Vorrichtungen, die auf Gewicht reagieren, aktivierten

Behebung des mit geringer Wahrscheinlichkeit auftretenden Fehlers bei der Anzeige des Spezialeffekts während der Parade von Anemo-Faust-Stürmern der Fatui

● Mehrspielermodus

Behebung des Problems, bei dem im Mehrspielermodus ein großer Schleim immer noch Schaden erlitt, nachdem er hochgesprungen war, wenn der Ort, von dem er hochsprang, angegriffen wurde

Behebung des Problems, bei dem im Mehrspielermodus, wenn andere Spieler die Welt des Reisenden betraten, ein Fehler bei der Anzeige von dem Element-Attribut über Monstern mit gewisser Wahrscheinlichkeit auftrat

Behebung des Problems, bei dem sich die Wildtiere im Mehrspielermodus mit gewisser Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise nicht bewegten

Behebung des Problems im Mehrspielermodus, dass mehrere Spieler gleichzeitig auf ein- und demselben Platz sitzen konnten

● Figuren

Behebung des Problems, dass manche Figuren beim Rennen ihre Spezialfähigkeit nicht korrekt ausführen konnten, wenn gleichzeitig die Figur gewechselt wurde

Behebung des Problems, dass Figuren beim Sitzen mit gewisser Wahrscheinlichkeit von der von Sonnennachbildungen gebildeten Kristallplattformen angehoben wurden

Behebung des Problems bei Figur „Der Graf – Tartaglia (Hydro)“, wobei der Effekt Versiegen nicht korrekt funktionierte, wenn er Gegner mit dem Effekt Versiegen belegt hatte und dann eine Figur die Truppe verließ und wieder auf das Schlachtfeld kam

Behebung des Problems der Figur „Kreideprinz – Albedo (Geo)“, bei dem sein Sternbild Stufe 6 „Reine Erde“ mit gewisser Wahrscheinlichkeit nicht richtig funktionierte

Behebung des Problems, dass die Animation der Figur „Eisige Nacht der Wiedergänger – Qiqi (Kryo)“ bei der Figurenzierde nicht korrekt angezeigt wurde

Behebung des Problems, dass der Spezialeffekt der Fähigkeit mit gewisser Wahrscheinlichkeit verschwand, wenn die Figur „Eisige Nacht der Wiedergänger – Qiqi (Kryo)“ ihre Elementarfähigkeit „Adeptenkunst – Frostbringer“ andauernd auslöste

Behebung des Problems, aufgrund dessen das passive Talent „Schatten der Verurteilung“ von „Prinzessin der Verurteilung! – Fischl (Elektro)“ mit geringer Wahrscheinlichkeit Oz als Ziel angriff

Behebung des Problems, bei dem „Schützender Yaksha – Xiao (Anemo)“ Aufträge, die mit Reinigen von Orten verbunden waren, nicht mit seiner Elementarfähigkeit „Doppeltes Windrad“ abschließen konnte

Behebung des Problems, dass die Elementarfähigkeit „Doppeltes Windrad“ der Figur „Schützender Yaksha – Xiao (Anemo)“, wenn sein Sternbild Stufe 1 „Untergang – Zerstörung der Welten“ noch nicht aktiviert war, mit geringer Wahrscheinlichkeit dreimal hintereinander ausgeführt wurde

Behebung des Problems, dass das passive Talent „Erneuter Wind“ des Reisenden (Anemo) nicht richtig ausgelöst wurde, wenn er direkt bei der Anwendung der Elementarfähigkeit „Windschwert“ zugleich sprang oder rannte

Behebung des Problems, dass die Mimik und Gestik der Figur „Prüfling des Schicksals – Bennett (Pyro)“ im Figurenmenü nicht korrekt angezeigt wurden

Behebung des Problems der Figur „Fliehende Sonne – Klee (Pyro)“, wobei das Auswechseln nach Ablaufen der Dauer ihrer Spezialfähigkeit „Funkelfunken“ zu Fehlern beim Auslösen der Effekte ihres Sternbilds Stufe 4 „Manuelle Explosion“ führte

Behebung des Problems, dass der Wert der Heilung geringer angezeigt wurde, als er sein sollte, wenn die Spezialfähigkeit „Geheime Kunst der Besänftigung“ von „Pflaumenduft bei Tauwetter – Hu Tao (Pyro)“ mehrere Gegner traf

Behebung des Problems, aufgrund dessen die Animation beim heftigen Schlag der Figur „Verdeckter Mond – Ningguang (Geo)“ mit geringer Wahrscheinlichkeit hängen blieb

Behebung des Problems, aufgrund dessen die automatische Gegnersuche der Spezialfähigkeit „Sternensplitter“ der Figur „Verdeckter Mond – Ningguang (Geo)“ mit geringer Wahrscheinlichkeit keine Wirkung zeigte

Behebung des Problems, bei dem der Spezialeffekt des Schilds einer Figur mit geringer Wahrscheinlichkeit nach Neuverbindung mit dem Server immer noch angezeigt wurde (der eigentliche Effekt des Schildes hat keine Probleme)

Behebung des Problems, dass Figuren beim Anwenden des Angriffs aus dem Fall mit gewisser Wahrscheinlichkeit in Geo-Objekten stecken blieben, wobei alle Handlungen unmöglich waren

Behebung des Problems, bei dem die Figur mit geringer Wahrscheinlichkeit weit weggeschleudert wurde, wenn sie während des Springens von einem Monster getroffen wurde

Behebung des Problems, dass der erhaltene Fallschaden von Figuren beim Angriff aus dem Fall mit geringer Wahrscheinlichkeit nicht durch den Angriff aus dem Fall abgedämpft wurde

Behebung des Problems, aufgrund dessen die Bewegungen der Figuren mit gewisser Wahrscheinlichkeit nicht korrekt angezeigt wurden, wenn sie im Gehen-Modus die Treppen hinauf- bzw. hinabstiegen

Behebung des unter bestimmten Umständen auftretenden Fehlers der Abklingzeit von dem passiven Talent der „Knospe des Rittertums – Noelle (Geo)“

Behebung des mit geringer Wahrscheinlichkeit auftretenden Problems der Wirkungsdauer des Schilds von Figuren mit Schildfähigkeiten, wenn ein Schild erstellt wurde und die Figur anschließend aus der Truppe genommen wurde

Behebung des Problems, dass die Dauer des Schilds der Figuren mit gewisser Wahrscheinlichkeit nach Schließen des Clients und erneuter Anmeldung nicht richtig funktionierte, wenn die Figuren immer noch den Schild auf sich hatten

● System

Behebung des Problems, aufgrund dessen Spezialeffekte der Fähigkeiten einiger Figuren in der Phase 3 nicht richtig angezeigt wurden, nachdem den Grafen als Boss in Phase 2 mit der jeweiligen Fähigkeit besiegt hatte

Behebung des Problems, dass die Figuren in dem Figurenschaukasten mit geringer Wahrscheinlichkeit wiederholt angezeigt wurden

Behebung des Problems, aufgrund dessen die Farbe der Dialogfelder beim Gespräch mit Herrn Zhang von Liyue nicht richtig angezeigt wurde, nachdem das Schmieden fertig war

Behebung des Problems, bei dem das Fenster des Waffenvergleichs mit gewisser Wahrscheinlichkeit nicht geschlossen wurde

Behebung des Problems, dass, obwohl das Hilfsmittel Parameterwandler schon genug Materialien hatte, die Anzahl von anderen nicht eingefügten Materialien noch eingestellt werden konnte

Behebung des Problems, aufgrund dessen die Anzeige der angelegten Waffen oder Artefakte von Figuren nach dem Zerstören nicht aktualisiert wurde

Behebung des Problems, dass ein Teil der Nutzeroberfläche nicht verborgen wurde, nachdem die Option „Nutzeroberfläche verbergen“ aktiviert wurde

● Audio

Behebung der Fehler der japanischen und englischen Audioinhalte bei einigen Aufträgen

● Anderes

Behebung des Problems, dass Elementarreaktionen beim Öffnen des Menüs im Einzelspielermodus zum Pausieren des Spiels fälschlicherweise ausgelöst werden konnten

Behebung einiger Übersetzungs- und Anzeigefehler in den Sprachen Spanisch, Koreanisch, Französisch und Indonesisch sowie Optimierung der Übersetzungstexte (keine Änderung der Effekte selbst; Reisende können die entsprechenden Änderungen durch das Wechseln der Sprache im Paimon-Menü -> Einstellungen -> Sprache einsehen)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: offizielle Genshin Impact Website, abgerufen am 17. März 2021, 15:36 Uhr

Bildquelle: miHoYo