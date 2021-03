Genshin Impact Windblumeneinladung Guide

Das Genshin Impact Windblumeneinladung Event feiert das Windblumenfest in Mondstadt. Dieses steht ganz im Zeichen der Liebe. Im Rahmen der Festlichkeiten gibt es auch ein Wiedersehen mit Venti.

Teilnahmevoraussetzungen:

Abenteuerstufe 20

den Auftrag Prolog – 3. Akt „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“ abgeschlossen

Aktionszeitraum:

Laufzeit der Aktion: 19. März 2021 10:00 Uhr bis 5. April 2021 03:59 Uhr (Serverzeit)

Verfügbarkeit des Aktionshändlers: 19. März 2021 10:00 Uhr bis 12. April 2021 03:59 Uhr (Serverzeit)

Festanekdoten

1. Akt

Gedicht von Blumen und Wolken

Der Auftrag beginnt in Mondstadt. In der Nähe vom zentralen Eingangstor müsst ihr mit Sara (Hirschjäger), Marjorie (Mit Wind kommt Ruhm), Katheryne (Abenteuergilde) und schließlich Flora (Sprache der Blumen) sprechen. Vergesst nicht eure Quest im Auftragsmenü aktiv zu schalten, dann könnt ihr sie verfolgen und werdet zu den NPCs geführt.

Nach dem Gespräch bei Flora müsst ihr Mondstadt durchqueren, um zum Plaza zu gehen, der vor der Kathedrale zu finden ist. Dort seht ihr Venti, mit dem ihr sprechen müsst. Der spannt euch als Gehilfen ein. Seht euch den Dialog und die Gesten, die er euch in diesem Zuge zeigt, aufmerksam an. Ihr werdet sie im folgenden Teil benötigen.

Ihr müsst nun mit Albert, Marvin und Ellin sprechen. Die Reihenfolge ist egal. Am Ende der jeweiligen Erzählung wird Venti eine der drei Gesten machen, die er euch zuvor gezeigt hat. Solltet ihr dabei einen Fehler machen, hat dies übrigens keine Auswirkungen. Venti wird dies zwar im folgenden Dialog quittieren, mehr passiert aber nicht.

Belohnungen:

60 Urgestein

3 x Eines Helden Weisheit

30.000 Mora

Schwer zu erreichende Orte

Habt ihr den ersten Auftrag abgeschlossen, könnt ihr über das Menü in die Aktion gehen und dort unter Festanekdoten diesen und den folgenden Auftrag annehmen.

Sprecht mit Aramis, der am Rande der Plaza steht. Er soll verwelkte Blumen auf Dächern und Stadtmauer entfernen, woraufhin ihr eure Hilfe anbietet. Los geht es mit drei Pflanzenhaufen auf einem Dach südlich vom Haupttor in Mondstadt. Blast diese mit der Anemo-Kraft (Wind) weg. Dafür könnt ihr zum Beispiel den / die ReisendeN nehmen. Haufen die nah beeinander in Reihe sind, könnt ihr mit einem Angriff beseitigen.

Weiter geht es auf einem Dach ein Stück nördlich eurer Position. Hier sind vier Pflanzenhaufen zu beseitigen.

Klettert über das Dach vom Nachbarhaus auf die Stadtmauer. Dort findet ihr die letzten drei Pflanzenhaufen. Dabei solltet ihr das Miauen einer Katze hören.

Die Katze müsst ihr nun finden. Sie sitzt ebenfalls auf der Stadtmauer. Hinter dem Turm vor einer Tür findet ihr das Kätzchen. Sobald ihr in die Nähe kommt, startet automatisch ein Dialog mit dem Tier. Kehrt nun zurück zu Aramis, um eure Belohnung zu erhalten.

Belohnungen:

20 Urgestein

2 x Eines Helden Weisheit

20.000 Mora

„Ruhe bitte, wir sind in einer Bibliothek!“

Dieser Auftrag beginnt bei dem Mädchen Ella Musk in der Bibliothek. Die ist im Ordensquartier des Ordo Favonius auf der rechten Seite zu betreten. Nutzt die Tür neben Wyratt. Ella steht unten vor einem Bücherregal.

Sprecht mit den drei Paaren, die euch als Ziel markiert werden. Da ihr auf taube Ohren stoßt, geht ihr wieder nach oben und durch die Tür, um mit Wyratt zu sprechen. Geht wieder in die Bibliothek und ihr erhaltet endlich Gehör bei den Turteltauben.

Belohnungen:

20 Urgestein

2 x Eines Helden Weisheit

20.000 Mora