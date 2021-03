Terraria: Mehr als 35 Millionen Verkäufe

Terraria hat einen neuen beeindruckenden Meilenstein erreichen können. Entwickler Re-Logic hat via Twitter verkündet, dass das Spiel inzwischen mehr als 35 Millionen Mal verkauft wurde. Kürzlich konnte es zudem bei Steam den Spitzenplatz in den Top 250 basierend auf Spielerreviews einnehmen. Derzeit gibt es auf Steam 557.110 Rezensionen zu Terraria. 98 Prozent dieser Reviews fallen positiv aus. Zuvor hatte den Spitzenplatz Portal 2 inne.

Das Spiel Terraria erschien 2011 zunächst für den PC. Es folgten Veröffentlichungen für weitere Plattformen. Inzwischen gibt es das Game sowohl für diverse Konsolen als auch Mobilgeräte. Zunächst wurde das Spiel als Minecraft in 2D belächelt. Tatsächlich unterscheidet es sich in einigen Punkten jedoch deutlich von der Klötzchenkonkurrenz, was letztlich auch zum Erfolg beigetragen haben dürfte. So gibt es zum Beispiel so etwas wie eine Story in dem Spiel und die Möglichkeit, den Hardmode freizuspielen. Durch diesen ändert sich das Spiel noch einmal spürbar und der Anspruch steigt.

Quelle: offizieller Twitter Account

Bildquelle: Re-Logic