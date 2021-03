Project CARS GO ab sofort erhältlich

GAMEVIL hat die Veröffentlichung des Mobile-Racing-Titels Project CARS GO angekündigt. Das Spiel ist ab sofort für Android und iOS verfügbar. Das Rennspiel bietet 51 lizenzierte Rennwagen und 12 Rennstrecken. Als Strecken sind unter anderem Brands Hatch, Autodrome Nazionale Monza und WeatherTech Raceway vertreten.

In einer Welttournee reist ihr um den Globus und verdient euch in Rennen Belohnungen. Fahrzeuge können personalisiert und aufgerüstet werden. Neben der Welttournee könnt ihr in Project CARS GO beim Zeitfahren antreten und bei täglichen Invitational-Rennen an den Start gehen. Gespielt wird mit einer One Touch-Steuerung.

Project CARS GO könnt ihr euch kostenlos auf euer Mobilegerät herunterladen:

Quelle: GAMEVIL Pressemitteilung

Bildquelle: GAMEVIL