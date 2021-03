Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 12 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 12 2021 befinden wir uns auch schon in der zweiten Hälfte von Serie 33. Ihr habt die Gelegenheit, euch das zweite neue Fahrzeug dieser Serie zu erspielen. Für das Erreichen von 50 % Saison-Fortschritt gibt es den RAESR Taychon Speed. Für 80 % erhaltet ihr den 2019 Ferrari 488 Pista. Der ist ziemlich beliebt und lohnt sich durchaus. Diese beiden Fahrzeuge dürften in dieser Woche auch die begehrtesten Kandidaten sein. Die restlichen haben einen relativ geringen Wert. Wenn ihr noch nicht so lang spielt und Bedarf habt, lohnt ein Blick auf den Pontiac und den Jeep. Beide sind gute Kandidaten, um sie für Rennen aufzubauen. Es schadet also nicht, sie in der virtuellen Garage stehen zu haben.

Für 50 % Abschluss bei der Serie winkt ebenfalls ein Horizon-Backstage-Pass. Für 80 % erhaltet ihr einen 2017 Alpine A110.

Fotoherausforderung #halsundschieferbruch

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Rallye-Monster anfertigen und dabei den Schieferbruch mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Rallye-Monster anfertigen und dabei den Schieferbruch mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Eisanzeige

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 18,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 18,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader zu fahrende Strecken: „Arthur’s Seat, Querfeldein“, Etappenrennen; „Whitewater Falls, Querfeldein“, Etappenrennen; „Amblesdie, Querfeldein-Jagd“, Etappenrennen

„Arthur’s Seat, Querfeldein“, Etappenrennen; „Whitewater Falls, Querfeldein“, Etappenrennen; „Amblesdie, Querfeldein-Jagd“, Etappenrennen Belohnungen: Ford Falcon FE

Schaurennen-Remix – Angriff auf den Kontrollraum

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Abschluss genügt

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Abschluss genügt Belohnungen: Super-Wheelspin

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle Cars; Teilnahme genügt

C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle Cars; Teilnahme genügt Belohnungen: 1973 Pontiac Trans Am

Rannoch Shelf

Veranstaltung: Gefahrenschild Rannoch Shelf

Gefahrenschild Rannoch Shelf Vorgaben: 175 Meter

175 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution

Wäldchen

Veranstaltung: Blitzer Wäldchen

Blitzer Wäldchen Vorgaben: 292,9 km/h

292,9 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Carden Creag

Veranstaltung: Blitzerzone Ambleside, Anstieg

Blitzerzone Ambleside, Anstieg Vorgaben: 152,9 km/h

152,9 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution

Spitze des Eisbergs

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,2 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,2 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen zu fahrende Strecken: „Glenn Rannoch, Hügelstraße-Sprint“, Etappenrennen; „Princess Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Glenn Rannoch, Hügelstraße-Sprint“, Etappenrennen; „Princess Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Maserati Tipo 61 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Eisige Straßen

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 17,6 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 17,6 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Sportwagen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Sportwagen zu fahrende Strecken: „Betriebshof, Express“, Etappenrennen; „Rennen in Holyrood“, Etappenrennen; „Monument Wynds“, Etappenrennen

„Betriebshof, Express“, Etappenrennen; „Rennen in Holyrood“, Etappenrennen; „Monument Wynds“, Etappenrennen Belohnungen: Audi TT RS (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Kühlkammer

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,8 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,8 Kilometer Vorgaben: D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Vans und Pick-ups

D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Vans und Pick-ups zu fahrende Strecken: „Cotswolds, Landstraße – Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Ashbrook, Schleife – Grip Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent, Staubecken-Pfad“, Etappenrennen

„Cotswolds, Landstraße – Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Ashbrook, Schleife – Grip Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent, Staubecken-Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: 2014 Jeep Cherokee (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Moorhead-Windfarm, Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,2 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,2 Kilometer Vorgaben: RAESR Taychon Speed (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

RAESR Taychon Speed (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 33

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 33 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 33 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power; eigene Screenshots aus Forza Horizon 4