Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 12 – Gespritztour

Kapitel 1 – Titanic

Ihr dürft euch ein Fahrzeug innerhalb der Wagengruppe Extreme Offroader aussuchen. Eine Auswahl guter Optionen:

2012 Bowler EXR S

2016 Jeep Trailcat

1993 Toyota #1 T100 Baja Truck

Wenn ihr euer Fahrzeug mit einem A800 Tuning verseht, könnt ihr es direkt auch für die Prüfung dieser Woche nutzen.

Kapitel 2 – Spritzerzone

Zunächst müsst ihr 5 Querfeldein-Serie Veranstaltungen abschließen. Die Prüfung diese Woche wird in dieser Serie gefahren, hier wäre also eine Kombination möglich. Wollt ihr den Weekly unabhängig davon erledigen, könnt ihr kurze Etappenrennen oder Rundstrecken nehmen, um das Kapitel zügig zu erledigen. Noch schneller wäre die Nutzung einer Kurzstrecke. Dafür bietet sich „992 539 613“ an.

Fahrt zu einem beliebigen Rennen (Straßenszene ausgenommen!) > Solo > Eigene Veranstaltungen > Suche öffnen (Menüleiste unten beachten!) > Code ganz unten unter Freigabe-Code ohne Leerzeichen eingeben.