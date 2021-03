Games with Gold April 2021 Spiele angekündigt

Die Games with Gold Spiele für April 2021 stehen fest. Wie gewohnt erwarten euch vier Spiele, von denen zwei für die Xbox One sind und zwei weitere für die Xbox 360. Letztere können dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der One gespielt werden. Besitzt ihr eine Xbox Series X|S funktionieren die Titel dort natürlich ebenfalls alle. Die folgenden Games erwarten euch:

Vikings Wolves of Midgard; Xbox One, Xbox Series X|S; 01. bis 30. April 2021

Truck Racing Championship; Xbox One, Xbox Series X|S; 16. April bis 15. Mai 2021

Dark Void; Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S; 01. bis 15. April 2021

Hard Corps: Uprising; Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S; 16. Bis 30. April 2021

Passend zu der Ankündigung wurde ein Trailer veröffentlicht, der die Spiele aus dem Games with Gold April Line-up vorstellt.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft