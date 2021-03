Genshin Impact: Rosaria Figurenvorschau Trailer

Schon bald habt ihr die Möglichkeit, in Genshin Impact Rosaria freizuschalten. Die neue Figur ist euch während diverser Aufträge womöglich schon über den Weg gelaufen. Ihr begegnet ihr beim aktuellen Event Windblumeneinladung und sie tauchte während des Drachengrat-Events auf. In Kürze wird sie endlich spielbar. Passend dazu hat Entwickler miHoYo nun eine Figurenvorschau in Form eines Videos veröffentlicht, die ihr euch unten ansehen könnt.

Die neue Genshin Impcat Figur Rosaria setzt im Kampf eine Stangenwaffe ein und hat als Element Kryo. Sie gehört der Favonius-Kathedrale an und ist dort eine der Ordensschwestern. Mit denen hat sie nur wenig gemeinsam. Rosaria nimmt nur selten an den Aktivitäten der Kathedrale teil und auch ihre Worte und Handlungen unterscheiden sich gravierend. Sie neigt dazu, ohne Vorwarnung zu verschwinden, was ihre geheimnisvolle Aura noch verstärkt. In der englischen Version leiht ihr Elizabeth Maxwell die Stimme. In der japanischen Fassung wird sie von Ai Kakuma gesprochen.

