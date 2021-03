Insomniac Games hat ein neues Update für Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zur Verfügung gestellt. Mit diesem erhaltet ihr den Advanced Tech Suit, mit dem ihr Miles einen neuen Look verpassen könnt. Im unten eingebetteten Tweet könnt ihr einen Bllick auf den Anzug werfen.

Mit dem neuen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Update haben die Entwickler zudem einige Fixes vorgenommen. So wurde unter anderem die Stabilität verbessert. Spielt ihr auf der PlayStation 5, dürft ihr euch zudem über Muskeldeformation freuen. Unterstützt wird die jedoch nur von einem Teil der Anzüge, die sich Miles im Spiel überstreifen kann.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P

