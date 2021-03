Shelter 3 Launch Trailer

Entwickler Might and Delight veröffentlicht heute das Spiel Shelter 3 für den PC. Passend dazu gibt es einen Launch Trailer, den ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen könnt. Erhältlich ist der Titel via Steam, wo ihr ihn derzeit mit 10 % Rabatt erhaltet. Damit kommt ihr auf einen Preis von 11,24 Euro. Regulär zahlt ihr bei Steam 12,49 Euro.

In Shelter 3 spielt ihr den Elefanten Reva. Sie ist gerade Mutter geworden und muss ihre Babyelefanten versorgen. Die kleine Familie ist Teil einer Herde, die einen gewissen Schutz vor Raubtieren bietet. Nichtsdestotrotz erwarten euch auf eurem Abenteuer einige Gefahren, die eine Bedrohung für die Jungtiere sein können. In der Wildnis lauern neben Gefahren auch Geheimnisse und schöne Augenblicke.

