Genshin Impact: PlayStation 5-Version erscheint im Frühling

Das Free-to-Play-Spiel Genshin Impact erscheint im Frühling für die PlayStation 5. Entwickler miHoYo verspricht für die PS5-Fassung schnellere Ladezeiten, 4K-Auflösung und verbesserte Texturen. Im neuesten Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen.

Genshin Impact ist am 28. September 2020 für PlayStation 4, iOS und Android erschienen. Da die PlayStation 5 Abwärtskompatibilität ermöglicht, lässt sich derzeit bereits die PlayStation 4-Version auf dem Nachfolger spielen. Performance und Ladezeiten sind dort bereits spürbar besser als auf einer PlayStation 4 (Pro).

Die PlayStation 5-Version ist nicht die einzige, an der miHoYo arbeitet. Schon vor längerer Zeit kündigte das Unternehmen eine Nintendo Switch-Version an. Wann mit dieser zu rechnen ist, steht derzeit jedoch noch in den Sternen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: miHoYo