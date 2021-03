PlayStation Plus April 2021 mit Days Gone und Oddworld

Nachdem Sony bereits vor einigen Wochen für das PlayStation Plus April 2021 Lineup Oddworld: Soulstorm angekündigt hat, stehen nun auch die restlichen Spiele fest. Begleitet wird Oddworld von Days Gone und Zombie Army 4: Dead War.

Oddworld: Soulstorm schließt an die Ereignisse aus Oddworld: New ’n‘ Tasty an. Ihr schlüpft in die Rolle von Abe, der sich vom Held wieder Willen zum Anführer einer Revolution entwickelt. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten das Spiel für die PlayStation 5.

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle von Kopfgeldjäger und Biker Deacon St. John und bereist den pazifischen Nordwesten der USA. Dabei muss er es mit sogenannten Freakern aufnehmen. Wilde Kreaturen, die an Zombies erinnern.

In Zombie Army 4: Dead War verschlägt es euch nach Italien, wo ihr einen finsteren Plan aufdeckt. Das Spiel setzt die alternative Geschichte der Zombie-Army-Trilogie fort und bietet eine Kampagne für ein bis vier Spieler. Zombie Army und Days Gone werden im Rahmen von PlayStation Plus für die PlayStation 4 verfügbar sein.

Die PlayStation Plus April 2021 Spiele stehen ab dem 06. April zur Verfügung. Bis dahin könnt ihr euch noch die März-Spiele Final Fantasy VII Remake, Remnant From the Ashes, Farpoint, Maquette und Destruction AllStars sichern.

