Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 13 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 13 2021 endet Serie 33. Ein neues Fahrzeug gibt es in dieser Liste nicht. Dafür wieder einige andere potenziell interessante Kandidaten. Der Alfa Romeo ist ein brauchbares Fahrzeug und ihr spart einiges an Geld, wenn ihr ihn euch erspielt. Auch der Renault und Ford sind nicht zu verachten, beide sind aber nicht annähernd so teuer wie der Alfa.

Für 50 % Saison-Fortschritt gibt es einen Backstage-Pass, die lohnen sich quasi immer. Für 80 % den 1989 Toyota MR2. Der konnte noch nicht übermäßig oft erspielt werden und ist entsprechend selten. Für 50 % Abschluss bei der Serie winkt ebenfalls ein Horizon-Backstage-Pass. Für 80 % erhaltet ihr einen 2017 Alpine A110.

Fotoherausforderung #gartengrandeur

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos anfertigen und dabei Mortimer Gardens mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos anfertigen und dabei Mortimer Gardens mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Oster-Rasen

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 23,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 23,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Offroad-Buggys

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Offroad-Buggys zu fahrende Strecken: „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „The Ridge, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „The Ridge, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Hasenkostüm

Frühlingsspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle Cars; Teilnahme genügt

C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle Cars; Teilnahme genügt Belohnungen: #11 Ford F-150

Nordwärts

Veranstaltung: Gefahrenschild Nordwärts

Gefahrenschild Nordwärts Vorgaben: 225 Meter

225 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Schieferbruch

Veranstaltung: Blitzer Schieferbruch

Blitzer Schieferbruch Vorgaben: 228,5 km/h

228,5 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Nether End

Veranstaltung: Blitzerzone Nether End

Blitzerzone Nether End Vorgaben: 132 km/h

132 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution

Car-Freitag

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,4 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,4 Kilometer Vorgaben: D 500, 1964 Ford Wagon, 1965 Morris Traveller, 1953 Morris Traveller

D 500, 1964 Ford Wagon, 1965 Morris Traveller, 1953 Morris Traveller zu fahrende Strecken: „Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen

„Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Alfa Romeo TZ2 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Koenigsegg-Jagd

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 22,1 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 22,1 Kilometer Vorgaben: S2 998, Fahrzeug der Marke Koenigsegg

S2 998, Fahrzeug der Marke Koenigsegg zu fahrende Strecken: „Rennen am Staubecken“, Etappenrennen; „Windfarm-Jagd“, Etappenrennen; „Lakehurst-Jagd“, Etappenrennen

„Rennen am Staubecken“, Etappenrennen; „Windfarm-Jagd“, Etappenrennen; „Lakehurst-Jagd“, Etappenrennen Belohnungen: Hasenohren 61 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Mega-Grip

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 28 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 28 Kilometer Vorgaben: B 601 bis A 800, Fahrzeug der Modellreihe Renault Mégane

B 601 bis A 800, Fahrzeug der Modellreihe Renault Mégane zu fahrende Strecken: „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Renault 5 Turbo Forza Edition (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Moorhead-Windfarm, Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,2 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,2 Kilometer Vorgaben: RAESR Taychon Speed (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

RAESR Taychon Speed (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 33

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 33 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 33 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

