E3 2021 findet als digitales Event statt

Die E3 2021 wird vom 12. bis 15. Juni stattfinden. Geplant ist ein Digital-Only Event. Dies hat die verantwortliche Entertainment Software Associaation heute angekündigt. In diesem Zuge wurden auch die ersten Partner genannt, die dem Event bereits eine Zusage erteilt haben. Folgende Unternehmen sind in diesem Jahr mit an Bord:

Nintendo

Xbox

Capcom

Konami

Ubisoft

Take-Two Interactive

Warner Bros. Games

Koch Media

Abgeschrieben hat die ESA Veranstaltungen, die nicht ausschließlich digital stattfinden, allerdings nicht. Am Ende der Mittelung heißt es, die ESA freue sich darauf, wieder zusammenzukommen, um die E3 2022 in Person feiern zu können.

Quelle: offizielle E3 Website

Bildquelle: Entertainment Software Association