Edge of Eternity erscheint im Juni für PC, Ende 2021 für Xbox und PlayStation

Das Spiel Edge of Eternity wird am 08. Juni die Early Access-Phase bei Steam verlassen. Zum Full Release werden die Entwickler ein Update zur Verfügung stellen, welches rund 20 Stunden zusätzliches Gameplay hinzufügt und die Story des Spiels zu Ende bringt. Um die Ankündigung zu würdigen, wird das Spiel derzeit bei Steam mit 33 Prozent Rabatt angeboten. Ihr zahlt daher aktuell 16,74 Euro. Der Standardpreis liegt bei 24,99 Euro.

Für das vierte Quartal 2021 ist die Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One geplant. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es für die Konsolenversion derzeit noch nicht.

Edge of Eternity ist ein Rollenspiel, welches maßgeblich von JRPGs inspiriert wurde. Es spielt in der zerrissenen Welt Heryon. Die Bewohner führen einen Krieg gegen die sogenannten Archeliten. Die Invasoren besitzen als Waffe die Zersetzung. Damit lösen sie eine Krankheit aus, die ihre Opfer in deformierte Missgestalten verwandelt. Der verlorene Soldat Daryon kämpft in dem Krieg, bis ihn ein Brief seiner Schwester erreicht. Sie berichtet von der Erkrankung ihrer Mutter und bittet ihn darum, bei der Suche nach einem Heilmittel zu helfen.

Gekämpft wird in Edge of Eternity in rundenbasierten Kämpfen. Dabei ist euer taktisches Geschick gefragt. So könnt ihr etwa die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen und die Kraft von Fähigkeiten einsetzen. Für den Soundtrack ist der Komponist Yasunori Mitsuda verantwortlich. Dieser arbeitete bereits an Kompositionen für Chrono Trigger und Xenoblade Chronicles.

