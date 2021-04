Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 14 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Prüft vor dem Start, ob ihr das Update für Serie 34 installiert habt. Sonst habt ihr eine fehlerhafte Festival-Spielliste.

Wir starten mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 14 2021 in Serie 34. In dieser erwarten euch zwei neue Fahrzeuge. Der Porsche 356 Outlaw RSR by Emory Motorsport und der 1968 Pontiac Firebird. In dieser Woche könnt irh euch den Porsche erspielen, indem ihr 50 % bei der Festival-Spielliste holt. Für 80 % gibt es einen Rover SD1 Vitesse. Der ist relativ selten und für Sammler einen Blick wert.

Für 50 % Fortschritt bei der Serie erhaltet ihr wie gewohnt einen Horizon-Backstage-Pass. Die lohnen sich immer, da ihr damit bei Horizon Backstage ein Auto holen könnt. Dort sind diverse seltene und teure Fahrzeuge im Tausch gegen einen Pass zu haben. Für 80 % dürft ihr einen Toyota Trueno euer Eigen nennen.

Was sticht in dieser Woche sonst noch hervor? Für Die Prüfung gibt es den Lamborghini Veneno. Diesen gibt es zwar bei der Autoshow, der Preis ist mit 4.500.000 Credits aber auch recht stolz. Im Auktionshaus ist er etwas günstiger, aber noch immer kostspielig. Für den Abschluss der Meisterschaft Down Under erhaltet ihr einen HSV GTS. Der wird im Auktionshaus für einige Millionen gehandelt, da er bisher nur selten erspielbar war. Solltet ihr mit dem Steam-Release angefangen haben oder generell noch nicht lang dabei sein, lohnt es, vor allem diese Autos ins Auge zu fassen.

Fotoherausforderung #geschwindwiederwind

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Hypercar anfertigen und dabei die Moorhead-Windfarm mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Hypercar anfertigen und dabei die Moorhead-Windfarm mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Der Windpark ist nur schwer zu übersehen, da die Windräder schon aus der Ferne ins Auge fallen.

Die Prüfung – Hyperstark

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,4 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,4 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: S2 998, Fahrzeug der Wagengruppe Hypercars

S2 998, Fahrzeug der Wagengruppe Hypercars zu fahrende Strecken: „Greendale, Super-Sprint“, Etappenrennen; „Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Greendale, Super-Sprint“, Etappenrennen; „Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Lamborghini Veneno

Lamborghini Veneno Fahrzeugempfehlungen: 2018 Mclaren Senna, 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4, 2019 LEGO Speed Champions McLaren Senna, 2019 Zenvo TSR-S

Schaurennen-Remix – Kurioser Dorflauf

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt Belohnungen: Super-Wheelspin

Sommerspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen; Teilnahme genügt Austragungsort: Mortimer Gardens

Mortimer Gardens Belohnungen: Bentley Continental Forza Edition

Bentley Continental Forza Edition Fahrzeugempfehlungen: 2007 Alfa Romeo 8C Competizione, 2017 Bentley Continental Supersports

Hügelgipfel-Aussichtspunkt

Veranstaltung: Gefahrenschild Hügelgipfel-Aussichtspunkt

Gefahrenschild Hügelgipfel-Aussichtspunkt Vorgaben: 189 Meter

189 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution

Lower Fell

Veranstaltung: Blitzer Lower Fell

Blitzer Lower Fell Vorgaben: 338 km/h

338 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Glen Rannoch

Veranstaltung: Blitzerzone Glen Rannoch

Blitzerzone Glen Rannoch Vorgaben: 156,1 km/h

156,1 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Kultige Gefolgschaft

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 17,9 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 17,9 Kilometer Vorgaben: D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos

D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos zu fahrende Strecken: „Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen

„Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: VW Notchback (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

VW Notchback (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 1973 AMC Gremlin X, 1970 Datsun 510, 1959 Ford Anglia 105E

Down Under

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,9 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,9 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug von einem Hersteller aus Australien (zum Beispiel HSV, Holden, HDT)

A 800, Fahrzeug von einem Hersteller aus Australien (zum Beispiel HSV, Holden, HDT) zu fahrende Strecken: „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen

„Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: HSV GTS (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

HSV GTS (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 1973 Holden HQ Monaro GTS 350, 1977 Holden Torana A9X, 2014 HSV Limited Edition Gen-F GTS Maloo

Ab in die Heia

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 17,9 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 17,9 Kilometer Vorgaben: D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Vans und Pick-ups

D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Vans und Pick-ups zu fahrende Strecken: „Amblesdie, Anstieg“, Etappenrennen; „Broadway-Kreuzfeuer“, Etappenrennen; „Monument Wynds“, Etappenrennen

„Amblesdie, Anstieg“, Etappenrennen; „Broadway-Kreuzfeuer“, Etappenrennen; „Monument Wynds“, Etappenrennen Belohnungen: 2011 Ford Raptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

2011 Ford Raptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 1983 GMC Vandura G-1500, 1965 Morris Mini-Traveller

Monatsrivalen – Lakehurst Wäldchen, Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 3,3 Kilometer

Rivalen-Rennen, 3,3 Kilometer Vorgaben: Pontiac Firebird (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Pontiac Firebird (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 34

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 34 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 34 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power; eigene Screenshots aus Forza Horizon 4