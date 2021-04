Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 14 – Über die Straße

Bitte beachtet den Start der neuen Serie in Forza Horizon 4. Prüft vor Spielstart, ob euer Spiel schon auf dem aktuellen Stand ist oder erst ein Update nötig ist. Fehlt euch das Series 34 Update, habt ihr das aktuelle Event nicht und auch eure Spielliste ist dann fehlerhaft.

Kapitel 1 – Schwergewicht

Das Auto ist in dieser Woche fest vorgegeben. Ihr benötigt den 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck. Falls euch das Fahrzeug fehlt könnt ihr es für 500.000 Credits bei der Automesse kaufen. Der Handelspreis im Auktionshaus liegt derzeit darunter, das Angebot ist aber sehr überschaubar. Für Kapitel 2 müsst ihr Straßenszene fahren, was nicht unbedingt allen Spielern zusagen dürfte. Nicht so sehr euer Ding? Dann kann es sich lohnen, den Truck zunächst im Kaufzustand zu lassen oder ein Tuning mit niedriger LI zu installieren und später für die folgenden Kapitel auf ein Tuning mit mehr LI zu wechseln.

Kapitel 2 – Zugkraft

Das Spiel ist hier etwas missstverständlich. Ihr sollt 3 Straßenszene Rennen gewinnen. Im Gegensatz zu den anderen Festival-Spiellisten Inhalten ist hier der Schwierigkeitsgrad gänzlich egal. Stellt euch das Kapitel vor Probleme könnt ihr also die Drivatare auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad stellen. Natürlich sind auch sämtliche Fahrhilfen erlaubt, sollten die euch eine Hilfe sein.

Da ihr hier einige Kilo über den Asphalt bewegen müsst, sind enge und verwinkelte Strecken nicht sehr vorteilhaft. Ihr könnt hier entweder das bewährte Stadtrennen „Edinburgh, New Town“ fahren, wenn ihr Nachtrennen schwierig empfindet, um bei guten Lichtverhältnissen zu fahren, oder deutlich weiter südlich die „Nordküstenjagd“ als Rennen wählen. Diese Strecke ist recht angenehm zu fahren. Passt gegen Ende bei der Brücke auf, die kann tückisch werden. Letztlich freilich eine Frage des Geschmacks und ihr könnt selbst entscheiden, was ihr nehmt. Kurzstrecken sind hier leider keine Option, da für Straßenszene keine eigenen Kreationen möglich sind.

Wichtig: Die KI passt sich eurem Auto an. Eure LI entscheidet also über die LI der Gegner. Wenn ihr nicht mit einem S1 Truck bei Nacht fahren wollt, könnt ihr auch B oder A fahren und die Sachen ist etwas entspannter.