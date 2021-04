Indie World-Präsentation zeigt kommende Indie-Spiele für die Nintendo Switch

Nintendo hat für den 14. April 2021 eine Indie World-Präsentation angekündigt. Die 20-minütige Ausgabe wird Indie-Spiele zeigen, die für die Nintendo Switch erscheinen werden. Die Präsentation wird um 18:00 Uhr starten. Ihr möchtet die Show live verfolgen? Über den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland könnt ihr dabei sein. Dort könnt ihr euch auch eine Erinnerung einrichten, um das Event nicht zu verpassen.

Was in der kommenden Indie World-Präsentation gezeigt wird, steht derzeit in den Sternen. Die Ankündigung nennt keine Details. Hoch ist auch dieses Mal die Hoffnung auf einen neuen Hollow Knight: Silksong Trailer. Ob sich der Wunsch morgen tatsächlich erfüllen wird, werden wir sehen. Was würdet ihr gern in der Präsentation sehen?

