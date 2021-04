NieR: Automata Steam Fix – Upgrade Patch in Arbeit

Seit dem 17. März 2017 bietet Square Enix das Rollenspiel NieR: Automata bei Steam an. Während sich das Spiel großer Beliebtheit erfreut und zahlreiche positive Kritiken erhalten hat, steht die Steam-Version seit Launch in der Kritik. Schuld daran sind Probleme wie die schlechte Optimierung. Zahlreiche Spieler klagen über niedrige fps, Ärger mit der Auflösung und Spielabstürze. Passiert ist bisher nichts. Als das Game kürzlich in einer deutlich besser laufenden Version via Microsoft Store und Xbox Game Pass veröffentlicht wurde, sorgte dies für zusätzlichen Unmut bei Besitzern der Steam-Version. Während einige Steam-User das Rollenspiel ohne nennenswerte Probleme genießen konnten und können, haben viele weniger glückliche Spieler aus Verzweiflung auf Mods zurückgegriffen.

Nun scheint endlich eine Lösung in Sicht. Auf dem Twitter-Account von NieR haben die Entwickler verkündet, an einem NieR: Automata Steam Upgrade Patch zu arbeiten. Details zum Patch folgen laut den Entwicklern zu einem späteren Zeitpunkt.

