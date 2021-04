Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 15 – Bewährte Tradition

Kapitel 1 – Express-Lieferservice

Das Fahrzeug ist wieder fest vorgegeben für den Weekly #Forzathon. Gefragt ist der 2011 Ford Transit SuperSportVan. Solltet der Van noch nicht in eurer Sammlung sein, könnt ihr ihn für 50.000 Credits bei der Automesse kaufen. Beachtet bitte, dass das Auto auch in einer Forza Edition erhältlich ist, die nicht für das Event funktioniert. Das Spiel wertet eine Forza Edition bei derlei Events als anderes Auto, auch wenn es letztlich ein SuperSportVan ist.

Kapitel 2 – Ein Van für alle Fälle

Eure erste Aufgabe mit dem Ford lautet, zwei Straßensprint-Rennen zu gewinnen. Hier sind Rennen der Straßen-Rennserie gemeint. Sprintrennen sind Etappenrennen. Sprich jene Rennen, bei denen Start und Ziel an verschiedenen Orten liegen. Ihr könnt hier, wenn es schnell gehen soll, kürzere Strecken wie „Ambleside, Sprint“ oder „Horizon-Festival, Sprint“ fahren. Beide findet ihr in der Nähe vom Festivalgelände. Ambleside ist westlich am äußeren Rand der Karte.

Wenn ihr noch mehr Zeit sparen möchtet oder vielleicht den Wagen schlicht nicht so gern fahrt, könnt ihr mit einer Kurzstrecke abkürzen. Hier bietet sich zum Beispiel „391 231 152“ an. Kurzstrecken könnt ihr bei einem beliebigen Rennen (außer Straßenszene) aufrufen: Veranstaltung einrichten > Solo > Eigene Veranstaltung > Suchen (Menüleiste unten beachten) > ganz unten unter Freigabe-Code den Code ohne Leerzeichen eingeben. Die Kurzstrecke gewinnt ihr mühelos, da die Drivatare einen längeren Weg fahren, sie bietet daher aber auch keinerlei spielerischen Anspruch. Liegt euch etwas daran, Rennen zu fahren, sind diese Strecken unbrauchbar. Sie sparen aber Zeit, solltet ihr davon nicht genug haben oder Frust, solltet ihr mit dem Auto nicht gern unterwegs sein.