Xbox Game Pass: Diese Spiele erweitern schon bald das Angebot

Microsoft hat Nachschub für den Xbox Game Pass angeboten. Der neue Schwung Spiele bringt einige Klassiker wie Fable Anniversary und Destroy All Humans! Mit MLB The Show 21 geht es schon ab heute sportlich zur Sache. Was euch in den kommenden Wochen erwartet, seht ihr in der folgenden Übersicht.

MLB The Show 21, Cloud und Konsole, verfügbar

Phogs!, PC; 22. April

Second Extinction, Cloud, Konsole und PC, 28. April

Destroy All Humans!, Cloud, Konsole, PC, 29. April

Fable III, Cloud, 30. April

Fable Anniversary, Cloud, 30 April

Mit Xbox Game Pass Ultimate dürft ihr nun auch die folgenden sechs Spiele mit Xbox Touch Control steuern.

Banjo-Kazooie

Battle Chasers: Nightwar

Killer Queen Black

Overcooked! 2

Wreckfest

Double Dragon Neon

Am 30. April werden einige Spiele den Xbox Game Pass verlassen. Wovon ihr euch verabschieden müsst, seht ihr in der folgenden Liste.

Endless Legends

For the King

Fractured Minds

Levelhead

Moving Out

Thumper

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: THQ Nordic