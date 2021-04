Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 16 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 16 2021 bricht die dritte Woche von Serie 34 an. Der Winter ist da und bringt ein paar nette Sachen mit. Anlässlich des Earth Day (22. April 2021) gibt es im Forzathon Shop den Rimac Concept Two. Der ist im Auktionshaus einige Millionen Credits wert. Lasst uns einen Blick auf die restlichen Belohnungen werfen und schauen, was sich diese Woche besonders lohnt.

Für die Prüfung gibt es den Mercedes-Benz X-Class, der ebenfalls einen hohen Wert im Auktionshaus hat. Der Ford Mustang Boss 302 ist dort zwar etwas günstiger zu haben, wird aber ebenfalls aktuell für mehrere Millionen Credits gehandelt. Selbiges gilt für den Koenigsegg CCGT. Diese beiden Autos gibt es für saisonale Meisterschaften. Für 80 % erhaltet ihr den Aston Martin DBS Superleggera, der in dieser Woche aus Sicht des Auktionshaus-Wertes zu den lukrativsten Belohnungen gehört. Für 50 % erhaltet ihr einen Backstage-Pass. Die lohnen sich meistens, auch für Spieler die schon länger an Bord sind. Für 50 % Series-Fortschritt gibt es ebenfalls einen Pass. Bei 80 % den Toyota Trueno.

Fotoherausforderung #offroadunterwegs

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Offroader anfertigen, weitere Vorgaben gibt es nicht

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Offroader anfertigen, weitere Vorgaben gibt es nicht Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Schlittenfahren

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader zu fahrende Strecken: „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen; „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen; „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Mercedes-Benz X-Class

Winterspiele

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader; Teilnahme genügt Austragungsort: Mudkickers-Allrad

Mudkickers-Allrad Belohnungen: MINI X-Raid

Mudkickers Stuntpiste

Gefahrenschild Mudkickers Stuntpiste Vorgaben: 215 Meter

215 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Astmoor

Blitzer Astmoor Vorgaben: 326,7 km/h

326,7 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Bridlewood

Blitzerzone Bridlewood Vorgaben: 215,7 km/h

215,7 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Verschneite Berge

S1 900, Fahrzeug der Marke Hoonigan zu fahrende Strecken: „Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Hoonigan Focus (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Zeige es allen

S2 998, High Roller (Fahrzeug mit einem Wert von 2.000.000 Credits oder mehr, entscheidend ist hier der Grundpreis / Wert, nicht was das Auto im Auktionshaus für einen Handelswert hat) zu fahrende Strecken: „Edinburgh, Stadtzentrum – Sprint“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Hügelstraße – Sprint“, Etappenrennen; „Astmoor, klassische Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Edinburgh, Stadtzentrum – Sprint“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Hügelstraße – Sprint“, Etappenrennen; „Astmoor, klassische Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 1969 Ford Mustang Boss (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Nachtduell

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Streckenspielzeuge zu fahrende Strecken: „Ashbrook-Scheitelpunkt“, Etappenrennen; „Mortimer’s Pass“, Etappenrennen; „Der Highland-Ansturm“, Etappenrennen

„Ashbrook-Scheitelpunkt“, Etappenrennen; „Mortimer’s Pass“, Etappenrennen; „Der Highland-Ansturm“, Etappenrennen Belohnungen: Koenigsegg CCGT (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Lakehurst Wäldchen, Rundstrecke

Pontiac Firebird (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 34

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

