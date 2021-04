Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 16 – Tourenwagen

Kapitel 1 – Hohe Nachfrage

Für den Weekly #Forzathon Tourenwagen benötigt ihr den 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II. Das Auto bekommt ihr bei Bedarf für 150.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus liegt der Handelspreis aktuell höher, weshalb hier Schnäppchen unwahrscheinlich sind. Ein Tuning ist in dieser Woche nur nice to have. Ihr könnt sämtliche Kapitel auch ohne abschließen. Seid ihr knapp bei Kasse, könnt ihr verzichten, solltet ihr den Wagen anderweitig eh nicht nutzen wollen.

Kapitel 2 – Autobahn

Ihr sollt mit eurem Merceds-Benz als Erstes drei Sterne bei Blitzern holen. Ihr habt freie Wahl, welcher oder welche Blitzer ihr nehmt. Es genügt einer, den ihr bei Bedarf mehrfach durchfahren könnt. Der Wagen ist standardmäßig Klasse C und schafft damit problemlos zum Beispiel ein bis zwei Sterne bei „Wäldchen“ (im Lakehurst Forest), „Hythe House“ (im Süden vom Derwent Water See) oder „Astmoor“ (beim Mudkickers Adventure Park und Astmoor). Reicht es nicht für drei, fahrt ihr etwas weiter, um Anlauf für den nächsten Versuch zu nehmen, wendet und rast erneut durch. Innerhalb kürzester Zeit ist die Sache so selbst ohne Tuning erledigt.