New Pokémon Snap: Neuer Trailer stellt die Lentil-Region vor

Nintendo hat einen neuen Trailer zum Spiel New Pokémon Snap auf YouTube veröffentlicht. Das Video gewährt euch frische Einblicke in die Lentil-Region. Diese ist Schauplatz des Abenteuers. In Lentil sind zahlreiche Pokémon heimisch. Ihr zieht ausgestattet mir eurer Kamera los, um die Verhaltensweisen der Taschenmonster zu erleben. Dabei schießt ihr natürlich jede Menge Fotos von den Kreaturen. Daneben ergründet ihr das mysteriöse Lumina-Phänomen. Was hat es damit auf sich?

New Pokémon Snap erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die Nintendo Switch. Als Pokémon-Fotograf liegt der Fokus darauf, Bilder von wilden Taschenmonstern aufzunehmen. Inspiriert wurde das Spiel vom beliebten Nintendo 64-Klassiker.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo