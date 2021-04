The Great Ace Attorney Chronicles erscheint bei uns Ende Juli

Capcom bringt The Great Ace Attorney Chronicles nach Europa und Nordamerika. Am 27. Juli erscheint das Spiel bei uns für Nintendo Switch, PC (Steam) und PlayStation 4. Daneben wird auch ein Bundle mit der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy erhältlich sein.

Die Handlung von The Great Ace Attorney Chronicles spielt im späten 19. Jahrhundert. Hauptprotagonist ist Ryunosuke Naruhodo, der vor Gericht für seine Klienten kämpft. Er ist ein Vorfahre von Phoenix Wright. Während eures Abenteuers begegnet euch eine Reihe anderer Charaktere. Darunter der Spitzendetektiv Herlock Sholmes. Insgesamt warten zehn Fälle darauf, von euch gelöst zu werden. Dafür sammelt ihr Ace Attorney-typisch Beweise, sprecht mit Zeugen und verteidigt eure Klienten schließlich im Gerichtssaal.

Zwei zusätzliche Spielfunktion sollen euch bei der Ermittlungsarbeit in The Great Ace Attorney Chronicles helfen. Mit Herlock Sholmes könnt ihr den „Tanz der Deduktion“ durchführen. Der lässt euch entweder zusätzliche Hinweise finden oder Fehler aufspüren. Vor Gericht gibt es die sogenannten „Summation Examinations“, mit denen ihr auf Unstimmigkeiten unter den Geschworenen hinweisen könnt. Dadurch erhöht ihr die Chance auf ein „Nicht schuldig“-Urteil. Zusätzlich dürft ihr euch auf Bonusinhalte freuen. Darunter acht Mini-Episoden und drei Kostüme. Diese sind in Japan als DLC für das Spiel erschienen. Mit an Bord ist eine Sammlung mit Artworks, Musik und Einblicke in die Sprachaufnahmen.

