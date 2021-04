Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 17 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Die Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 17 2021 läutet die vierte und letzte Woche von Serie 34 ein. Ihr könnt euch in dieser Woche ein neues Auto verdienen. Der 1968 Pontiac Firebird ist über die saisonale Meisterschaft „Phoenix from the Ashes“ verfügbar. Was lohnt sich sonst? Für die Prüfung gibt es den MINI X-Raid John Cooper Works Buggy. Der hat aktuell im Auktionshaus noch einen Handelswert von knapp über einer Million Credits. Der Renault Sport Clio V6 wird dort für etwa 2,6 Millionen Credits gehandelt. Am wertvollsten ist der Volkswagen #94 Volkswagen Motorsport I.D.R Pikes Peak. Der liegt bei über 8 Millionen Credits und auch die Startgebote schließen ein Schnäppchen aus. Den Clio erhaltet ihr für 50 %, den Volkswagen für 80 %. Für 50 % Serien-Fortschritt gibt es einen Horizon-Backstage-Pass. Bei 80 % den Toyota Trueno.

Fotoherausforderung #zügegucken

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Fahrzeug anfertigen, dabei das Viadukt mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Fahrzeug anfertigen, dabei das Viadukt mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Im Nordwesten findet ihr das Glenfinnan Viaduct. Es ist auf der Karte mit Namen markiert und auch aufgrund der imposanten Größe nicht schwer zu finden.

Die Prüfung – Feuersaga

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 15,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 15,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Marke MINI

B 700, Fahrzeug der Marke MINI zu fahrende Strecken: „Edinburgh, Stockbridge“, Etappenrennen; „Edinburgh, New Town“, Etappenrennen; „Edinburgh, West End“, Etappenrennen

„Edinburgh, Stockbridge“, Etappenrennen; „Edinburgh, New Town“, Etappenrennen; „Edinburgh, West End“, Etappenrennen Belohnungen: MINI John Cooper Works Buggy

Schaurennen-Remix – Pendler-Blues

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt Belohnungen: Super-Wheelspin

Frühlingssppiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle-Cars; Teilnahme genügt

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle-Cars; Teilnahme genügt Austragungsort: Bamburgh Castle

Bamburgh Castle Belohnungen: MINI X-Raid

Römische Ruinen

Veranstaltung: Gefahrenschild Römische Ruinen

Gefahrenschild Römische Ruinen Vorgaben: 170 Meter

170 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Princess Street

Veranstaltung: Blitzer Princess Street

Blitzer Princess Street Vorgaben: 381,4 km/h

381,4 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Oldweir

Veranstaltung: Blitzerzone Oldweir

Blitzerzone Oldweir Vorgaben: 247,8 km/h

247,8 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Greatest Hits

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,1 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,1 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen zu fahrende Strecken: „Derwent, Staubecken – Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen

„Derwent, Staubecken – Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: 1966 Porsche 906 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

GT nach Hause telefonieren

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,4 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,4 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Super-GT-Wagen

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Super-GT-Wagen zu fahrende Strecken: „Derwent-Valley-Sprint“, Etappenrennen; „Betriebshof, Express“, Etappenrennen; „Rennen in Holyrood“, Etappenrennen

„Derwent-Valley-Sprint“, Etappenrennen; „Betriebshof, Express“, Etappenrennen; „Rennen in Holyrood“, Etappenrennen Belohnungen: Alien-Kostüm (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Phoenix from the ashes

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 17,5 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 17,5 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische-Muscle-Cars

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische-Muscle-Cars zu fahrende Strecken: „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent, Seeufer – Sprint“, Etappenrennen

„Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent, Seeufer – Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: 1968 Pontiac Firebird (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Lakehurst Wäldchen, Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 3,3 Kilometer

Rivalen-Rennen, 3,3 Kilometer Vorgaben: Pontiac Firebird (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Pontiac Firebird (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 34

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 34 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 34 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild und Screenshot mit dem Viaduct © Linat Power; Rest: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4