Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 17 – Eine britische Ikone

Kapitel 1 – Kleines Auto, große Persönlichkeit

In dieser Woche dreht sich beim Weekly #Forzathon alles um den 1965 MINI Cooper S. Ein echter Klassiker, der sich toll in Rennen macht. Zahlen müsst ihr für den Cooper nichts, denn der ist ein Scheunenfund. Solltet ihr ihn verkauft haben oder noch nicht besitzen, könnt ihr auch im Auktionshaus fündig werden. Die Preise hier schwanken sehr stark. Einige Angebote liegen bei knapp 200.000 Credits Sofortkauf, andere bei satten 20 Millionen. Der überwiegende Teil der Angebote ist ziemlich teuer.

Den Cooper benötigt ihr in den folgenden Kapiteln für einige Rennen. Möchtet ihr hier keine Kurzstrecken verwenden, kann sich die Investition in ein Tuning lohnen. Nötig ist es nicht.

Kapitel 2 – Wackerer Geländewagenheld

Habt ihr euch hinter das Steuer vom MINI geklemmt, gilt es zwei Siege in Rennen der Dirt-Rennserie zu holen. Etappe oder Rundstrecke ist in diesem Fall eurem Geschmack überlassen, es gibt keine Vorschriften diesbezüglich. Möchtet ihr Rennen fahren aber dabei nicht übermäßig viel Zeit investieren, könnt ihr Strecken wie „Mortimer Gardens, Grip-Rennen“ (Nordwesten), „Glen Rannoch, Pfad“ (ebenfalls Nordwesten) und „Mudkickers-Allrad, Grip-Rennen“ (bei Astmoor) verwenden. Bei der Auswahl hilft es, auf der Weltkarte den Filter für Dirt-Rennen zu nutzen und dann mit dem Cursor über die Rennen zu gehen. So seht ihr, was euch für eine Strecke erwartet und wie lang die Strecke ist.

Wie gewohnt habe ich auch eine passende Kurzstrecke für euch am Start. Die bieten keinen Anspruch, sind aber ideal, wenn ihr Auto oder Rennserie nicht so gern fahrt oder eure Zeit knapp bemessen ist. Verwendet dafür: „946 607 686″.