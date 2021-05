Port Royale 4 Buccaneers Erweiterung erscheint Ende Mai

Kalypso Media und Gaming Mind Studios haben den Port Royale 4 Buccaneers DLC angekündigt. Es ist die erste Erweiterung für die Handelssimulation. Der Buccaneers-DLC wird ab dem 21. Mai 2021 via Kalypso Store, Steam, PlayStation Store und Microsoft Store verfügbar sein. Im Laufe des Jahres folgt eine Nintendo Switch-Version.

In Port Royale 4 Buccaneers werdet ihr zu den gefürchtetsten Piraten, die die Karibik im 17. Jahrhundert in Angst und Schrecken versetzt haben. Mit an Bord ist der neue Spielmodus „Freibeuter“, der euch im Freien Spiel eine Crew anführen lässt. Ihr baut eure eigene Piratenflotte auf und stecht in See. Als Seefahrer dürft ihr Schiffe kapern und Siedlungen entlang der Karibikküsten plündern. Für eure Raubzüge stehen euch verschieden Schiffstypen wie Bark und Galeone zur Verfügung. Auf folgende Features dürft ihr euch mit dem Port Royale 4 Buccaneers DLC freuen:

Neuer Freibeutermodus im Freien Spiel: Wähle deine Heimatstadt und überfalle als Freibeuter deiner Nation alle anderen Kolonialnationen.

Gewinne Ruhm durch Kaperfahrten gegen andere Nationen – und zwar unabhängig von Kriegen und Friedenverträgen.

Annektiere beliebige Städte anderer Nationen und füge sie deinem eigenen Herrschaftsgebiet hinzu. Als Bukanier sind diplomatisches und friedliches Erobern von gegnerischen Städten natürlich keine Option.

Die eigenen Städte erscheinen dank überarbeiteter Gebäude im Piratenlook.

Neue Spielziele und Missionen rund um Piraterie, Kampf und Eroberung.

Kapere beliebige Schiffe deiner Gegner oder erstelle deine eigene Kaperflotte in der Schiffswerft, einschließlich der Piratenbarke und der Piratengaleone.

Plündere beschwingt mit den neuen Musikstücken für Seeschlachten.

Quelle: Kalypso Pressemitteilung

Bildquelle: Kalypso