Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 18 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 18 2021 startet Serie 35. In der erwarten euch drei neue Fahrzeuge. Eines könnt ihr euch in dieser Woche verdienen. Den Jeep Gladiator gibt es für den Abschluss einer saisonalen Meisterschaft. Für eine andere Meisterschaft gibt es den Hummer H1 Alpha Open Top. Der gehört in dieser Woche zu den lohnenderen Fahrzeugen. Er wird für 700.000 Credits aufwärts im Auktionshaus gehandelt. Der GMC Typhoon den es für 50 % gibt wird für etwa 5 bis 6 Millionen Credits im Auktionshaus gehandelt. Für 80 % erhaltet ihr einen Bugatti Divo, der für etwa 8 Millionen Credits gehandelt wird.

Erreicht ihr 50 % bei der Serie, bekommt ihr einen Horizon-Backstage-Pass. Für 80 % gibt es den Fiat X1/9. Der hat aktuell im Auktionshaus etwa einen Wert von 5 Millionen Credits.

Prüft im Vorfeld, ob euer Spiel auf dem aktuellen Stand ist. Seit dem 05. Mai steht das Update für Serie 35 zur Verfügung. Fehlt es euch, habt ihr eine andere Liste und erhaltet für diese keinen Fortschritt. Prüft im Vorfeld, ob euer Spiel auf dem aktuellen Stand ist. Seit dem 05. Mai steht das Update für Serie 35 zur Verfügung. Fehlt es euch, habt ihr eine andere Liste und erhaltet für diese keinen Fortschritt. Es gibt aktuell zudem Probleme mit dem Spiel auf Xbox Series X|S und vereinzelt auch noch bei Steam-Nutzern. Wenn ihr auf der Xbox Series X|S spielt, könnt ihr versuchen euer Spiel zu starten, nachdem ihr eure Konsole offline genommen habt. Verbindet erst nach Spielstart mit dem Internet. Vorsicht, wenn ihr im Vorfeld schon euer lokales Savegame gelöscht habt. In dem Fall riskiert ihr den Verlust eures Spielstandes!

Fotoherausforderung #ichseherod

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Wagengruppe Hotrod und Custom anfertigen, dabei die Broadway-Kirche mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Wagengruppe Hotrod und Custom anfertigen, dabei die Broadway-Kirche mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Broadway ist ein kleiner Ort im Süden, in der Nähe vom Festivalgelände. Die Kirche ist aufgrund ihrer Größe und Höhe nur schwer zu übersehen.

Die Prüfung – Kompakte Größe

Veranstaltung: Straßenrennserie, 3 Veranstaltungen, 20,9 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßenrennserie, 3 Veranstaltungen, 20,9 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Gruppe Mini-Chaos (Gruppe entspricht keiner Wagengruppe), passende Autos: 1968 Abarth 595 Esseesse, 1958 Austin-Healey Sprite MKI, 1957 BMW Isetta 300 Export, 1948 Ferrari 166MM Barchetta, 1971 Lotus Elan Sprint, 1971 Meyers Manx, 1965 MINI Cooper S, 2014 Morgan 3 Wheeler, 1965 Peel Trident, 1962 Peel P50, 1960 Porsche 718 RS 60, 1955 Porsche 550A Spyder, 1972 Reliant Supervan III

C 600, Fahrzeug der Gruppe Mini-Chaos (Gruppe entspricht keiner Wagengruppe), passende Autos: 1968 Abarth 595 Esseesse, 1958 Austin-Healey Sprite MKI, 1957 BMW Isetta 300 Export, 1948 Ferrari 166MM Barchetta, 1971 Lotus Elan Sprint, 1971 Meyers Manx, 1965 MINI Cooper S, 2014 Morgan 3 Wheeler, 1965 Peel Trident, 1962 Peel P50, 1960 Porsche 718 RS 60, 1955 Porsche 550A Spyder, 1972 Reliant Supervan III zu fahrende Strecken: „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bamburgh, Küste – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „The Meadows, Sprint“, Etappenrennen

„Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bamburgh, Küste – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „The Meadows, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Porsche 550

Sommerspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Hot Hatchs; Teilnahme genügt

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Hot Hatchs; Teilnahme genügt Austragungsort: Bamburgh Castle

Bamburgh Castle Belohnungen: 2016 Renault Clio

The Great Ridge

Veranstaltung: Gefahrenschild The Great Ridge

Gefahrenschild The Great Ridge Vorgaben: 279 Meter

279 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Wesloch

Veranstaltung: Blitzer Wesloch

Blitzer Wesloch Vorgaben: 225,3 km/h

225,3 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Gehöft

Veranstaltung: Blitzerzone Gehöft

Blitzerzone Gehöft Vorgaben: 177 km/h

177 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Klassik-Rallye-Rumble

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26 Kilometer Vorgaben: D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rallyeautos

D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rallyeautos zu fahrende Strecken: „Derwent, Staubecken – Pfad“, Etappenrennen; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Pfad“, Etappenrennen

„Derwent, Staubecken – Pfad“, Etappenrennen; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: Lancia Stratos (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Ausgezählt

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 14,6 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 14,6 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Gruppe Schweres Gerät (keine Wagengruppe!), Fahrzeuge ab 2 Tonnen Gewicht

A 800, Fahrzeug der Gruppe Schweres Gerät (keine Wagengruppe!), Fahrzeuge ab 2 Tonnen Gewicht zu fahrende Strecken: „Außenbezirk, Querfeldein“, Etappenrennen; „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen

„Außenbezirk, Querfeldein“, Etappenrennen; „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen Belohnungen: Hummer H1 Open Top (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Gefällt es euch nicht?

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,1 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,1 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader zu fahrende Strecken: „Strand, Querfeldein“, Etappenrennen; „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „Whitewater Falls, Querfeldein“, Etappenrennen

„Strand, Querfeldein“, Etappenrennen; „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „Whitewater Falls, Querfeldein“, Etappenrennen Belohnungen: Jeep Gladiator (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Jeep Gladiator (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Anmerkungen: Fahrzeug ist mit dieser Serie neu ins Spiel gekommen

Monatsrivalen – Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 1,5 Kilometer

Rivalen-Rennen, 1,5 Kilometer Vorgaben: Jeep Gladiator (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Jeep Gladiator (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 35

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 35 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 35 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power; Rest: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4