My Time at Portia erscheint im Sommer für Mobilgeräte

Pathea Games und Pixmain bringen My Time at Portia auf Mobilgeräte. Die Mobile-Version erscheint im Sommer 2021 für Android- und iOS-Geräte. Für die Mobile-Version nehmen die Entwickler einige Anpassungen vor. Dazu gehören optimierte Funktionen, eine Touch-Steuerung, ein überarbeitetes User interface und ein neues Speichersystem. Dieses setzt auf manuelle und automatische Speicherpunkte. Release der My Time at Portia Mobile-Version ist im Sommer. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Auf dem Laufenden halten könnt ihr euch zum Beispiel über den offiziellen Discord-Server von Entwickler Pixmain.

In dem Spiel erkundet ihr die postapokalyptische Stadt Portia und deren Umgebung. Ihr startet in Portia in ein neues Leben, nachdem ihr die Werkstatt eures Vaters geerbt habt. Die ist im Laufe der Jahre ganz schön heruntergekommen, leistet aber noch zuverlässig ihren Dienst und ihr verhelft der Werkstatt mit eurem Fleiß zu neuem Glanz. Ihr sammelt jede Menge Materialien, erschafft Dinge, lasst Portia florieren und lernt die Bewohner des beschaulichen Städtchens kennen. Wenn ihr das Herz eines Bewohners oder einer Bewohnerin erobert, könnt ihr schließlich auch vor den Traualtar treten. Bei Feierlichkeiten und Events kommen die Bewohner der Stadt zusammen und teilen ein paar schöne Stunden miteinander. Eindrücke zu My Time at Portia gibt es im Mobile Announcement Trailer unten.

