Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 22 – Der Stoff, aus dem Legenden sind

Das Forza Horizon 4 Serie 36 Update ist kürzlich erschienen. Solltet ihr im Spiel ein anderes Event sehen oder eine abweichende Spielliste angezeigt bekommen, fehlt euch das Update noch.

Kapitel 1 – Der alte Großfürst

Für das Event wird ein Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Sportwagen verlangt. Die Gruppe findet ihr beim Filter sehr weit unten, verwechselt sie nicht mit der Retro Sportwagen Gruppe, die deutlich weiter oben gelistet wird.

Falls euch kein passendes Auto zur Verfügung steht, könnt ihr euch bei der Automesse für wenig Geld ein Fahrzeug holen. Für 20.000 Credits gibt es dort den 1958 Austin-Healey Sprite MKI. Für 25.000 Credits könnt ihr euch den 1980 Fiat 124 Sport Spider, den 1962 Triumph TR3B oder den 1970 Triumph TR6 PI kaufen.

Ein Tuning kann sich mit Blick auf die folgenden Kapitel anbieten, auch um etwas Zeit zu sparen.

Kapitel 2 – Beherzte Fahrt

Habt ihr ein Fahrzeug gewählt, sollt ihr 9 Sterne in Blitzerzonen sammeln. Zone und Zahl der Sterne sind egal. In der Theorie könnt ihr also auch 9-mal je einen Stern holen, wenn ihr euch etwa das Geld für ein Tuning sparen möchtet. Zu den leichtesten Zonen im Spiel gehört Forest Green. Die Zone ist nicht anspruchsvoll zu fahren und ihr erreicht auch mit einem mäßig guten Auto durchaus zwei bis drei Sterne. Ihr findet sie zwischen Festivalgelände und Lakehurst Forest.