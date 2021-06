My Time at Portia erscheint am 04. August für Smartphones und Tablets

Im Sommer erscheinen die iOS- und Android-Versionen von My Time at Portia. Heute haben Pathea Games und Pixmain den Erscheinungstermin dafür bekannt gegeben. Auf Mobilgeräten könnt ihr ab 04. August 2021 das idyllische Portia besuchen.

My Time at Portia ist eine postapokalyptische Landwirtschaftssimulation, in der ihr die alte Werkstatt eures Vaters erbt. Vor den Toren Portias verhelft ihr der Werkstatt zu neuem Glanz und verarbeitet gesammelte Rohstoffe, um die Infrastruktur von Portia zu verbessern. Dadurch erschließt ihr sogar neue Gebiete und könnt diese erkunden.

Die Mobilversion von My Time at Portia bietet einige Neuerungen und Optimierungen für Mobilgeräte. Das Interface unterstützt Touchscreen-Steuerung, um ein angenehmes Spielerlebnis zu bieten. Shortcouts ermöglichen effizientes Spielen. Der neue Trailer zum Spiel gewährt frische Einblicke in die Mobilversion.

Im App Store könnt ihr die iOS-Version für 6,99 Euro vorbestellen und so 20 Prozent sparen. Im Google Play Store können Android-Nutzer sich vor Veröffentlichung registrieren.

Quelle: Pathea Games Pressemitteilung

Bildquelle. Pathea Games