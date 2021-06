Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 23 – Zäher Knochen

Kapitel 1 – Ein Teufelskerl

Bei der Fahrzeugwahl habt ihr innerhalb der Wagengruppe SUV-Helden freie Hand. Hier gibt es eine Reihe solider Optionen. Bei Bedarf bekommt ihr für 48.000 Credits bei der Automesse den 2008 Volkswagen Touareg R50 oder für 55.000 Credits den 2017 Jaguar F-Pace S. Da die Fahrzeugwahl für dieses Event vernachlässigt werden kann, macht ihr hier mit einer Budget-Variante nichts verkehrt. Alle Kapitel können ohne Tuning und besonders Augenmerk auf die Fahrzeugwahl erledigt werden.

Kapitel 2 – Im Eimer

Ist euer Fahrzeug gefunden, gilt es zunächst 10 Müllmann-Fähigkeiten zu sammeln. Diese Fähigkeit gibt es, wenn ihr einen beliebigen Müllbehälter im Spiel umfahrt. Ob dies eine Mülltonne ist oder ein Mülleimmer am Straßenrand spielt keine Rolle.

Mülleimer und -tonnen findet ihr in der Stadt und auch in Dörfern. Die solltet ihr allerdings mit etwas Bedacht zerstören. Ihr bekommt diese Fähigkeit innerhalb einer Kombo nur ein einziges Mal in Reihenfolge. Bedeutet, wenn ihr sie erhalten habt, müsst ihr eine andere Fähigkeit machen und kümmert euch erst dann um den nächsten Müllbehälter. Erst mit einer Fähigkeit zwischen zwei dieser Behälter gibt es auch für beide eine Müllmann-Fähigkeit. Ansonsten erhaltet ihr lediglich Zerstörung. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine Kombo auslaufen lassen. Dies dauert aber in der Regel länger, als zum Beispiel einen kurzen Drift auszuführen.

Die Galerie zeigt euch Arten von Mülltonnne. Die grünen Mülleimer findet ihr in der LEGO-Welt. Möglicherweise möchtet ihr dort mit Müllentsorgung kombinieren. Beachtet in diesem Fall die Foto-Challenge zunächst zu ignorieren. Durch das Reisen in eine DLC-Welt ist die Kachel nicht mehr vergoldet und die Prozente gehen unter Umständen verloren.