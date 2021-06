Book of Travels startet im August in den Early Access

Might and Delight hat angekündigt, dass das Spiel Book of Travels am 09. August in den Early Access startet. Das TMORPG befindet sich seit vier Jahren bei dem schwedischen Entwicklerstudio in Entwicklung und wurde erfolgreich über die Plattform Kickstarter finanziert.

TMORPG steht für Tiny Multiplayer Online RPG. Book of Travels soll eine tiefe Rollenspiel-Erfahrung mit lebendig gezeichneten Illustrationen vereinen. Die übliche MMO-Erfahrung soll abgewandelt werden und Erfahrungen mit anderen Spielern auf andere Art geteilt werden. Durch eine geringere Zahl an Personen in der Spielwelt sollen Begegnungen zu intimen Augenblicken werden.

Bevor ich euch in Book of Travels ins Abenteuer stürzt, erstellt ihr euren Charakter. Dabei bestimmt ihr auch die Persönlichkeit, die wiederum Einfluss auf die Geschichte, die ihr mit eurer Figur erleben werdet, hat. Nach der Erstellung beginnt euer Abenteuer als Reisender. Neu im Land Braided Shore erkundet ihr dieses. Freundlichkeit ist hier ebenso viel Wert, wie die Fähigkeit, mit einem Schwert umgehen zu können.

