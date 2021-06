Forza Horizon 5 erscheint am 09. November für Xbox und PC

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase wurde Forza Horizon 5 gezeigt. Das Spiel erscheint am 09. November 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S. Die PC-Version erschein via Microsoft Store und Steam.

In Forza Horizon 5 verschlägt es euch nach Mexiko. Die vielfältige Landschaft bietet Wüste, Dschungel, historische Städte, verborgene Ruinen, Canyons und einen schneebedeckten Vulkan.

In der veröffentlichten Gameplay Demo könnt ihr einen ersten Blick auf einige Features des Spiels werfen. In der Kampagne trefft ihr neue Charaktere und stellt euch Herausforderungen. Auch dynamische Jahreszeiten werden wieder an Bord sein. Wetterereignisse wie Tropen- und Staubstürme versprechen frische Herausforderungen.

Star der gezeigten Gameplay Demo ist der Mercedes-AMG Projekt ONE. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 350 km/h und bringt die Hybridtechnologie der Formel 1 von der Rennstrecke auf die Straße.

Neben der Kampagne erwarten euch Horizon Arcade, Horizon Open und Tours. In Arcade könnt ihr mit anderen Spielern überdrehte Challenges bestreiten. Über die Community-Geschenkfreigabe könnt ihr eigene Kreationen teilen.

Auch optisch versprechen die Entwickler einiges für Forza Horizon 5. Für die Darstellung des Himmels kommen echte mexikanische HDR-Aufnahmen zum Einsatz, die eine möglichst natürliche Beleuchtung ermöglichen. In Forzavista kommt Raytracing zum Einsatz.

Forza Horizon 5 wird in einer Standard-, Deluxe- und Premium-Version erscheinen. Mit der Premium-Version wird Early Access-Zugang gewährt. Mit diesem lässt sich das Rennspiel ab dem 05. November 2021 spielen. Mit Xbox Game Pass wird sich das Spiel auf PC, Konsolen und via Cloud spielen lassen. Game Pass-Nutzer haben Zugriff auf die Standard-Version. Mit Geld lässt sich das Premium-Add-On Bundle kaufen, welches zusätzliche DLC-Inhalte bieten wird. Zudem erhaltet ihr damit ebenfalls den Early Access-Zugang.

Gameplay Demo

Ankündigungstrailer

