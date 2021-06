Mario + Rabbids Sparks of Hope enthüllt

Der verrückte Mix aus Mario und die Rabbids geht mit Mario + Rabbids Sparks of Hope in die zweite Runde. Inspiriert von Super Mario Galaxy reist Mario mit den Rabbids durch die Galaxis. Abermals verbünden sich Mario, Luigi und Peach mit Rabbid Peach, Rabbid Luigi und Rabbid Rosalina und Co., um einem neuen, mysteriösen Feind entgegenzutreten. Wie beim Vorgänger handelt es sich bei Mario + Rabbids Sparks of Hope um ein rundenbasiertes Strategiespiel. Erscheinen wird der Titel 2022 exklusiv für die Nintendo Switch. Einen Vorgeschmack liefert der Ankündigungstrailer.

Quelle: Ubisoft