Shadow Warrior 3: Frisches Gameplay

Der Publisher Devolver Digital Inc. begeisterte auch in diesem Jahr mit einer extravaganten Show zur E3. In einer Pressemitteilung heißt es passend: „ (…) unkontrollierter Publisher von waffenfähigen Videospielen hat heute mit seiner neuesten, alle Sinne reizenden Extravaganza wieder einmal die Videospielwelt revolutioniert. Das überenthusiastische Label hat den Devolver MaxPass+ angekündigt – einen komplett kostenfreien Abodienst der das gesamte „Devolver Digital“-Repertoire, inklusive aller kommenden Titel, als Premium-Kaufangebote zur Verfügung stellt. (…)“

Zum Line-up des Publishers gehört der Ego-Shooter Shadow Warrior 3, der 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Frische Spieleindrücke vermittelt der zweite Gameplay Trailer, der jüngst von Devolver vorgestellt wurde. Ihr könnt unten einen Blick in das Video werfen.

Shadow Warrior 3 kombiniert schnelles Gunplay, messerscharfen Nahkampf und ein spektakuläres Movevement-System. Euer Abenteuer führt euch in das Neo-feudale Japan, wo Magie auf die Technologie der Samurai trifft. Die dämonischen Yokai, die japanischen Mythen entsprungen sind, überrennen das Land. Hier kommt Firmenshogun Lo Wang ins Spiel. Gemeinsam mit Orochi Zilla bricht er bis an die Zähne mit Klingen und Kugeln bewaffnet auf. Ihr Ziel: einen uralten Drachen dingfest machen. An dessen Freilassung aus der nicht ganz so ewigen Gefangenschaft sind die beiden nicht ganz unschuldig. Damit die drohende Apokalypse ein weiteres Mal ausfällt, sind nicht weniger als die Maske eines toten Gottes, das Ei eines Drachen, ein Hauch Zauberei und ausreichend Feuerkraft nötig. Oder um es mit den Worten der Entwickler etwas kürzer zusammenzufassen: Blood and Gore.

Quelle: Devolver Digital Pressemitteilung

Bildquelle: Devolver Digital