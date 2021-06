Doki Doki Literature Club Plus! erscheint Ende Juni

Am 30. Juni 2021 wird Doki Doki Literature Club Plus! veröffentlicht. Das Spiel erscheint nicht nur für den PC, sondern auch für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox. Die Visual Novel Doki Doki Literature Club! Ist im Oktober 2017 bei Steam erschienen und gehört dort bis heute zu den populärsten Spielen des Genres. Es ist die bestbewertete Visual Novel der Plattform. Neben bekannten Genrevertretern wie Danganronpa, STEINS;GATE und Phoenix Wright hat sie maßgeblich dazu beigetragen, das Genre in unseren Breitengraden bekannter zu machen.

Doki Doki Literature Club Plus! bringt die Visual Novel nicht nur auf neue Plattformen, sondern erweitert das Spiel auch um neue Inhalte. Das Spiel wird um eine neue Storyline erweitert – Side Stories genannt. Insgesamt bietet die Plus!-Version sechs Side Stories. Diese spielen außerhalb der Timeline des Originalspiels. Der Fokus liegt auf der Beziehung der Charaktere. In den Side Stories erlebt ihr deren Geschichte vom ersten Zusammentreffen bis hin zur Entstehung tiefer Freundschaften.

Daneben wird Doki Doki Literature Club Plus! das Spiel um 13 neue Musikstücke und mehr als 100 freischaltbare Bilder bereichern. Die Artworks bieten eine höhere Auflösung von 1080p und sollen so das Spielerlebnis aufwerten. Neu dazu kommen Warnungen. Die Popularität von Doki Doki Literature Club! basiert nicht zuletzt auf der Tatsache, dass das Spiel einige schwierige Themen thematisiert.

Die digitale Edition des Spiels wird für 12,49 Euro erhältlich sein. Eine Physical Edition kann über den Serenity Forge Store für 29,99 Dollar vorbestellt werden. Die Premium Physical Edition wird ab Juli weltweit versandt, ist derzeit allerdings schon vergriffen.

Quelle: Team Salvato

Bildquelle: Team Salvato