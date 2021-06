Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 24 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 24 2021 geht es in die zweite Hälfte von Serie 36. Ein neues Auto gibt es in dieser Woche nicht. Dafür andere interessante Kandidaten. Wie gewohnt fasse ich für euch zusammen, worauf ein Blick besonders lohnt. Unbedingt mitnehmen solltet ihr den Ferrari Superfast aus dem Forzathon Shop. Er ist eines der seltensten Autos im Spiel, da es ihn nur zu wenigen Gelegenheiten gab. Ihr könnt ihn prinzipiell jederzeit über die Sterne Karte freischalten. Die ist jedoch zeitintensiv und es gibt bei einer Aufgabe einen Bug. Dadurch lässt sie sich für einige Spieler nicht abschließen. Der Superfast hat überzeugende Werte und kann nun vielleicht eine Lücke in eurer Sammlung schließen.

Der 1974 Hoonican Ford Bronco liegt derzeit im Auktionshaus bei etwa 3,2 Millionen Credits und ist damit in dieser Woche eines der wenigen Autos mit etwas höherem Handelswert. Es folgt erst mit einigem Abstand der 1967 Volkswagen Karmann Ghia, der bei etwa 600.000 Credits liegt.

Für 50 % Saison-Fortschritt gibt es den 1970 Ford GT70, der derzeit im Auktionshaus bei etwa einer Million Credits liegt. Für 80 % dürft ihr euch über einen Backstage Pass freuen. Einen solchen gibt es auch bei 50 % Serien-Fortschritt. Bei 80 % dürft ihr euch über einen 1975 Nissan Pulsar GTI-R freuen.

Fotoherausforderung #dietapferenschotten

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto anfertigen und dabei das Scott Monument mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto anfertigen und dabei das Scott Monument mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Das Scott Monument steht in der Stadt. Optisch hat es durchaus Verwechslungspotenzial, aber da es ein Aussichtspunkt ist, solltet ihr es mühelos finden können.

Die Prüfung – Amerikanische Autom-Matik

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 19,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 19,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: A 800, Fahrzeug von einem Hersteller aus den USA (zum Beispiel Ford, Dodge, Chevrolet)

A 800, Fahrzeug von einem Hersteller aus den USA (zum Beispiel Ford, Dodge, Chevrolet) zu fahrende Strecken: „Whitewater Falls, Querfeldein“, Etappenrennen; „Flussufer, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Windmühle, Querfeldeinrundstrecke“, Etappenrennen

„Whitewater Falls, Querfeldein“, Etappenrennen; „Flussufer, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Windmühle, Querfeldeinrundstrecke“, Etappenrennen Belohnungen: Hoonigan Focus

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle Cars; Teilnahme genügt

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle Cars; Teilnahme genügt Austragungsort: Lakehurst Schieferbruch

Lakehurst Schieferbruch Belohnungen: Ford XB Falcon

R, 2009 Honda S200 CR

Betriebshoframpe

Veranstaltung: Gefahrenschild Betriebshoframpe

Gefahrenschild Betriebshoframpe Vorgaben: 250 Meter

250 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hythe House

Veranstaltung: Blitzer Hythe House

Blitzer Hythe House Vorgaben: 313,8 km/h

313,8 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Strathbridge

Veranstaltung: Blitzerzone Strathbridge

Blitzerzone Strathbridge Vorgaben: 225,3 km/h

225,3 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Tour de Force

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Muscle-Cars

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Muscle-Cars zu fahrende Strecken: „Greendale, Club-Strecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Princes Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Greendale, Club-Strecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Princes Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 1973 Pontiac T/A (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Ab in die Wildnis

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,5 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,5 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader zu fahrende Strecken: „Ambleside, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen; „Gärten, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen

„Ambleside, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen; „Gärten, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen Belohnungen: Hoonigan Bronco (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Kleine Wunder

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 17,3 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 17,3 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Marke Volkswagen

B 700, Fahrzeug der Marke Volkswagen zu fahrende Strecken: „Mortimer Gardens, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Tarn Hows, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Mortimer Gardens, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Tarn Hows, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: VW Ghia (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Astmoor, klassische Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 3,2 Kilometer

Rivalen-Rennen, 3,2 Kilometer Vorgaben: Mazda Cosmo (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Mazda Cosmo (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 36

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 36 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 36 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild und Foto-Challenge Screenshots © Linat Power; Rest: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4