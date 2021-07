Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 26 – Carte Blanche

Denkt daran, euer Spiel auf Aktualität zu überprüfen. Kürzlich wurde das neue Update für die nun gestartete Serie 37 zur Verfügung gestellt. Unter Umständen ist es bei euch aber noch nicht installiert und ihr müsst den Download manuell anstoßen. Auf dem PC könnt ihr dafür den Microsoft Store öffnen und Updates abrufen, auf der Konsole könnt ihr über die Kachel in die Eigenschaften des Spiels gehen.

Kapitel 1 – Vorfahrt

Um die Kapitel dieses Weekly #Forzathon abschließen zu können ist ein Fahrzeug der Wagengruppe Offroader gefragt. Hier kommt zum Beispiel der 1972 Land Rover Series III Forza Edition infrage, der solide Werte hat und in den Garagen vieler Spieler stehen sollte. Forza Editions sind häufig als Belohnung in Spiellisten und ansonsten auch inzwischen günstig im Auktionshaus zu erhalten.

Interessante Alternativen sind zum Beispiel:

2019 Hennessey Velociraptor 6X6

1974 Hoonigan Ford Bronco

1986 Lamborghini LM 002

2018 Mercedes-Benz X-Class

Ihr könnt einen Teil des Events mit der aktuellen Spielliste kombinieren. Dafür bietet sich die saisonale Meisterschaft Hummernachtstraum an. Hier ist ein Offroader vorgegeben und als Klasse A 800.

Kapitel 2 – Bahn dir deinen Weg

Ihr sollt für dieses Kapitel 3 Rennen der Querfeldein-Serie gewinnen. Hier habt ihr die Option mit der Festival-Spielliste zu kombinieren. Dafür bietet sich die Meisterschaft Hummernachtstraum an, für die ein Offroader und A 800 vorgegeben werden. Möchtet ihr nicht kombinieren, könnt ihr beliebige Rennen der Serie fahren. Ein Blick in eure Weltkarte kann bei der Wahl helfen, wenn es schnell gehen soll. Mit dem Cursor könnt ihr über die Rennen gehen und seht so die Strecke und damit auch die Länge. Kurze Optionen sind zum Beispiel Aerodrome, Querfeldeinrundstrecke und Burg, Querfeldeinrundstrecke. Eine ist bei der Burg, die andere etwas nördlich. Ihr könnt euch eine eigene Blaupause erstellen und nur eine Runde einstellen.

Falls Rennen oder Wagengruppe gar nicht euer Ding sind oder es noch schneller gehen soll, könnt ihr eine Kurzstrecke verwenden. Eine passende Option findet ihr mit folgendem Freigabe-Code: 992 539 613.